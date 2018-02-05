Ajda Pekkan’ın duyarsız tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü

Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı

Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek

Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

Haber Merkezi

Muazzez Abacı, Sezen Aksu’nun 10 şarkısından oluşan. Abacı’ya birçok sanatçı dostu sosyal medya hesaplarından destek oldu. Abacı’nın Pekkan’dan da Instagram’da bir paylaşım yapmasını beklediği ancak Süperstar’ın bu beklentiye karşılıksız bıraktığı ortaya çıktı.Muazzez Abacı’nın bu tavra çok kırıldığı, çevresindekilerededi.