Ajda Pekkan’ın duyarsız tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın 40 yıllık dostu Ajda Pekkan'a kırıldığı ortaya çıktı. Dargınlığın nedeni ise Muazzez Abacı'nın sosyal medyadan destek talebine Pekkan'ın kayıtsız kalması.
05 Şubat 2018, Pazartesi 12:16 05 Şubat 2018, Pazartesi 12:22
Muazzez Abacı, Sezen Aksu’nun 10 şarkısından oluşan ‘Sezenim’ adlı adlı albümünü 6 Şubat’ta dinleyicileriyle buluşturacak. Abacı’ya birçok sanatçı dostu sosyal medya hesaplarından destek oldu. Abacı’nın Pekkan’dan da Instagram’da bir paylaşım yapmasını beklediği ancak Süperstar’ın bu beklentiye karşılıksız bıraktığı ortaya çıktı.
Muazzez Abacı’nın bu tavra çok kırıldığı, çevresindekilere “Ajda’dan bunu beklemezdim. 40 yıldır arkadaşız. Küçücük bir jesti bana çok gördü”dedi.