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Ajda Pekkan'ın eğlence gecesi

Şarkıcı Ayta Sözeri, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'teki PM Restaurant'ta sahne aldı

Ajda Pekkan'ın eğlence gecesi
Türk Sanat Müziği'nin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra türkülerden pop müziğe geniş bir yelpazede hazırladığı repertuvarını seslendiren Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, Zeynep Kartal, Bahar - Ozan Şer, Serhan Sokulgan ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimler de vardı.


'EFSANENİN KARŞISINDA HEYECANLANMAMAK ELDE DEĞİL'


Ayta Sözeri, "Bir divanın, Ajda Hanım'ın önünde sahne performansı yapmak insanın dizlerini titretiyor. Bu akşam bir kusurum olursa beni bağışlayın. Efsaneler karşısında heyecanlanmamak elde değil. Hoş geldiniz efendim, şerefler verdiniz" diyerek başladığı programında, performansı ile büyük takdir topladı


UZUN UZUN ALKIŞLADI


Zaman zaman Ayta Sözeri'ye oturduğu yerden eşlik ettiği gözlenen Ajda Pekkan, şarkı sonlarında ise Ayta Sözeri'yi uzun uzun alkışladı.


'AĞZI OLAN KONUŞUYOR'


Mekandan erken ayrılan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, haklarında çıkan ayrılık dedikodularına, "Ağzı olan konuşuyor, ne diyelim ki? Mutluyuz, görüyorsunuz. Allah mutluluğumuzu bozmasın" sözleriyle son noktayı koydular.


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