Ajda Pekkan'ın eğlence gecesi



'EFSANENİN KARŞISINDA HEYECANLANMAMAK ELDE DEĞİL'



UZUN UZUN ALKIŞLADI



'AĞZI OLAN KONUŞUYOR'

Elif Bayram

Türk Sanat Müziği'nin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra türkülerden pop müziğe geniş bir yelpazede hazırladığı repertuvarını seslendiren Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasındagibi ünlü isimler de vardı.Ayta Sözeri, "Bir divanın, Ajda Hanım'ın önünde sahne performansı yapmak insanın dizlerini titretiyor. Bu akşam bir kusurum olursa beni bağışlayın. Efsaneler karşısında heyecanlanmamak elde değil. Hoş geldiniz efendim, şerefler verdiniz" diyerek başladığı programında, performansı ile büyük takdir topladıZaman zaman Ayta Sözeri'ye oturduğu yerden eşlik ettiği gözlenen Ajda Pekkan, şarkı sonlarında ise Ayta Sözeri'yi uzun uzun alkışladı.Mekandan erken ayrılan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, haklarında çıkan ayrılık dedikodularına, "Ağzı olan konuşuyor, ne diyelim ki? Mutluyuz, görüyorsunuz. Allah mutluluğumuzu bozmasın" sözleriyle son noktayı koydular.