Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü

Muazzez Abacı, Sezen Aksu’nun 10 şarkısından oluşan ‘Sezenim’in Şarkıları'
adlı adlı albümünü 6 Şubat’ta dinleyicileriyle buluşturacak.
Muazzez Abacı’ya birçok sanatçı dostu sosyal medya hesaplarından destek oldu. Muazzez Abacı’nın Ajda Pekkan’dan da Instagram’da bir paylaşım yapmasını beklediği ancak Ajda'nın bu beklentiyi karşılıksız bıraktığı ortaya çıktı.
'AJDA'DAN BUNU BEKLEMEZDİM'
Muazzez Abacı’nın bu tavra çok kırıldığı, çevresindekilere “
Ajda’dan bunu beklemezdim. 40 yıldır arkadaşız. Küçücük bir jesti bana çok gördü”
dediği ortaya çıktı.
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Haber Merkezi