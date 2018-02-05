Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü

'AJDA'DAN BUNU BEKLEMEZDİM'

Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı

Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek

Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

Haber Merkezi

Muazzez Abacı, Sezen Aksu’nun 10 şarkısından oluşanadlı adlı albümünü 6 Şubat’ta dinleyicileriyle buluşturacak.Muazzez Abacı’ya birçok sanatçı dostu sosyal medya hesaplarından destek oldu. Muazzez Abacı’nın Ajda Pekkan’dan da Instagram’da bir paylaşım yapmasını beklediği ancak Ajda'nın bu beklentiyi karşılıksız bıraktığı ortaya çıktı.Muazzez Abacı’nın bu tavra çok kırıldığı, çevresindekilereAjda’dan bunu beklemezdim. 40 yıldır arkadaşız. Küçücük bir jesti bana çok gördüdediği ortaya çıktı.