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Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın 40 yıllık dostu Ajda Pekkan'a kırıldığı ortaya çıktı. Dargınlığın nedeni ise Muazzez Abacı'nın sosyal medyadan destek talebine Ajda Pekkan'ın kayıtsız kalması

05 Şubat 2018, Pazartesi 14:14
Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü
Muazzez Abacı, Sezen Aksu’nun 10 şarkısından oluşan ‘Sezenim’in Şarkıları' adlı adlı albümünü 6 Şubat’ta dinleyicileriyle buluşturacak.

Muazzez Abacı’ya birçok sanatçı dostu sosyal medya hesaplarından destek oldu. Muazzez Abacı’nın Ajda Pekkan’dan da Instagram’da bir paylaşım yapmasını beklediği ancak Ajda'nın bu beklentiyi karşılıksız bıraktığı ortaya çıktı.


'AJDA'DAN BUNU BEKLEMEZDİM'


Muazzez Abacı’nın bu tavra çok kırıldığı, çevresindekilere Ajda’dan bunu beklemezdim. 40 yıldır arkadaşız. Küçücük bir jesti bana çok gördü” dediği ortaya çıktı.

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