Ajda Pekkan Londra'da podyuma çıktı

Dünyaca ünlü Türk modacı Zeynep Karta
l, Ajda Pekkan
için hazırladığı 25 parçalık koleksiyonu Londra Moda Haftası
'nda özel bir defileyle ilk kez modaseverlerin beğenisine sundu. Ajda Pekkan
da kendisi için hazırlanan defilede podyuma çıktı.
Bir hayli heyecanlı olan Ajda Pekkan
, hem podyumda baş gösterdi hem de şarkı söyledi.
Dünyaca ünlü moda tasarımcıları tarafından takip edilen gecede Ajda Pekkan
büyük beğeni topladı.
Dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan
, seslendirdiği şarkı ile de dinleyicileri mest etti.
Londra Moda Haftası
kapsamında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen gece, Londra'nın en ünlü mekanlarından Freemason's Hall Salonu'nda yapıldı.
400 davetlinin katıldığı gösterimde sergilenen koleksiyon ise modaseverler tarafından tam not aldı.
''AJDA PEKKAN YERLİ VE MİLLİ OLANI TEMSİL EDİYOR''
Modacı Zeynep Karta
l, Ajda Pekkan
ile koleksiyon hazırladıklarını ifade ederek, "Ajda Hanım ile birlikte yürüdük, şarkı da söyledi. Ülkemize yerli ve milliden yola çıkarak Ajda Hanım ile birlikte ülkemizi çok güzel tanıttığımızı düşünüyorum bugün" dedi.
Ajda Pekkan
ise, "Ülkemizi tanıtmak için. Ülkemizin ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir nebze de olsa tanıtmak istedik. Buradan başladık. Devam edeceğiz. Bu bir başlangıç" ifadelerini kullandı.
Çiğdem Saltık