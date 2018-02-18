Ajda Pekkan Londra'da podyuma çıktı

''AJDA PEKKAN YERLİ VE MİLLİ OLANI TEMSİL EDİYOR''

Çiğdem Saltık

Dünyaca ünlül,için hazırladığı 25 parçalık koleksiyonu'nda özel bir defileyle ilk kez modaseverlerin beğenisine sundu.da kendisi için hazırlanan defilede podyuma çıktı.Bir hayli heyecanlı olan, hem podyumda baş gösterdi hem de şarkı söyledi.Dünyaca ünlü moda tasarımcıları tarafından takip edilen gecedebüyük beğeni topladı.Dikkatleri üzerine çeken, seslendirdiği şarkı ile de dinleyicileri mest etti.kapsamında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen gece, Londra'nın en ünlü mekanlarından Freemason's Hall Salonu'nda yapıldı.400 davetlinin katıldığı gösterimde sergilenen koleksiyon ise modaseverler tarafından tam not aldı.Modacıl,ile koleksiyon hazırladıklarını ifade ederek, "Ajda Hanım ile birlikte yürüdük, şarkı da söyledi. Ülkemize yerli ve milliden yola çıkarak Ajda Hanım ile birlikte ülkemizi çok güzel tanıttığımızı düşünüyorum bugün" dedi.ise, "Ülkemizi tanıtmak için. Ülkemizin ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir nebze de olsa tanıtmak istedik. Buradan başladık. Devam edeceğiz. Bu bir başlangıç" ifadelerini kullandı.