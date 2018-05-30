Ajda Pekkan: O yalıdan haberim yok

Dün sabah saatlerinde basın merkezlerine, Ajda Pekkan’ın doğup büyüdüğü Beykoz’daki yalının satışa çıktığı ve sanatçının da o yalıyı almak için görüşmelere başladığı yönünde bir bilgi ulaştı

30 Mayıs 2018, Çarşamba 10:20
A A

Ancak Ajda Pekkan, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı: “Yalı mı varmış, benim alacağım mı söylenmiş, hiç haberim yok. İlk kez sizden duyuyorum.

'BENİM BÖYLE BİR GİRİŞİMİM OLMADI'

Ben çocukken rahmetli amcam Ali Pekkan’ın Beykoz’da sineması vardı, kendisi o semtte otururdu, tek hatırladığım bu. Acaba orası mı, bilmiyorum. Ama benim böyle bir girişimim olmadı.” 


Bu haberi de okudular
Ajda Pekkan'dan ayaküstü şov

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER