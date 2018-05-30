Ajda Pekkan: O yalıdan haberim yok
Dün sabah saatlerinde basın merkezlerine, Ajda Pekkan’ın doğup büyüdüğü Beykoz’daki yalının satışa çıktığı ve sanatçının da o yalıyı almak için görüşmelere başladığı yönünde bir bilgi ulaştı
Ancak Ajda Pekkan, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı: “Yalı mı varmış, benim alacağım mı söylenmiş, hiç haberim yok. İlk kez sizden duyuyorum.
'BENİM BÖYLE BİR GİRİŞİMİM OLMADI'
Ben çocukken rahmetli amcam Ali Pekkan’ın Beykoz’da sineması vardı, kendisi o semtte otururdu, tek hatırladığım bu. Acaba orası mı, bilmiyorum. Ama benim böyle bir girişimim olmadı.”
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