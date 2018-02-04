15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

AK Parti 3 ay boyunca anket yaptırmayacak

Tüm siyasi çalışmalarını, yaptırdığı çapraz anketlerle belirleyen AK Parti, bir süre ara verme kararı aldı

AK Parti 3 ay boyunca anket yaptırmayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son MYK toplantısında, güncel konularla yapılan araştırmalarla, hükümetin aldığı kararların kamuoyundaki yansımaları değerlendirildi. 

Afrin operasyonundan önce yapılan araştırmalarda, Erdoğan’ın Kudüs açıklaması, alınan ekonomik kararlar soruldu. Kudüs girişimine desteğin, ekonomik gelişmelerle ilgili de şikâyetlerin yoğunlaştığı belirlendi.


ERDOĞAN: GÜVENMİYORUM


Erdoğan, bu çalışmalar aktarılırken, “Anketlere güvenmiyorum artık. Bizi manipüle ediyorlar. Geçmişte de oldu. Yerel seçimlerde bizi nasıl yanılttıklarını gördük” dedi. 

AK Parti Genel Merkez yönetimi, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yaptırmama kararı aldı. Parti kurmayları, “Seçimlere yakın anketler yaptıracağız. Her ay yapılan anketler için 100 bin lira civarında ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı da anketlerin gerekli oldukça yapılmasına destek verdi” dediler.

AK Parti’de, biri süre önce yapılan “belediye başkanı operasyonlarında” anketlerle ilgili sorun yaşadığı öğrenildi. Bazı illerde, görevde kalmak isteyen belediye başkanı ve il başkanlarının bazı anket firmalarına para vererek, kendisini başarılı gösteren anketler yaptırdığı ortaya çıktı. 

Nuray BABACAN / HÜRRİYET 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!
TSK'dan Afrin açıklaması: 932 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Afrin açıklaması: 932 terörist etkisiz hale getirildi
Furkan Vakfı üyelerinin evlilik formu doldurup evlendikleri ortaya çıktı

Furkan Vakfı üyelerinin evlilik formu doldurup evlendikleri ortaya çıktı
Uludağ'da teleferik seferleri bugün de yapılamıyor

Uludağ'da teleferik seferleri bugün de yapılamıyor
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı

115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı
Terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşın aracına saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşın aracına saldırdı
Torba tasarıdan ‘Adnan Hoca yayınlarını’ engelleme formülü çıktı

Torba tasarıdan ‘Adnan Hoca yayınlarını’ engelleme formülü çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür konuşması

Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür konuşması
Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Deniz kenarında ne olduğu bilinmeyen cihaz bulundu

Deniz kenarında ne olduğu bilinmeyen cihaz bulundu