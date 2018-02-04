AK Parti 3 ay boyunca anket yaptırmayacak



ERDOĞAN: GÜVENMİYORUM

Yusuf Cevahir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son MYK toplantısında, güncel konularla yapılan araştırmalarla, hükümetin aldığı kararların kamuoyundaki yansımaları değerlendirildi.Afrin operasyonundan önce yapılan araştırmalarda, Erdoğan’ın Kudüs açıklaması, alınan ekonomik kararlar soruldu. Kudüs girişimine desteğin, ekonomik gelişmelerle ilgili de şikâyetlerin yoğunlaştığı belirlendi.Erdoğan, bu çalışmalar aktarılırken, “Anketlere güvenmiyorum artık. Bizi manipüle ediyorlar. Geçmişte de oldu. Yerel seçimlerde bizi nasıl yanılttıklarını gördük” dedi.AK Parti Genel Merkez yönetimi, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yaptırmama kararı aldı. Parti kurmayları, “Seçimlere yakın anketler yaptıracağız. Her ay yapılan anketler için 100 bin lira civarında ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı da anketlerin gerekli oldukça yapılmasına destek verdi” dediler.AK Parti’de, biri süre önce yapılan “belediye başkanı operasyonlarında” anketlerle ilgili sorun yaşadığı öğrenildi. Bazı illerde, görevde kalmak isteyen belediye başkanı ve il başkanlarının bazı anket firmalarına para vererek, kendisini başarılı gösteren anketler yaptırdığı ortaya çıktı.