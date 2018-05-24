AK Parti aday tanıtım toplantısı izle: CNN Türk canlı izle

24 Haziran seçimlerine gidilirken ilk aday tanıtımı yapan AK Parti olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantıya dakikalar kala AK Partili seçmenler Ankara Spor Salonu'nu doldurmuş vaziyette... Öte yandan diğer vatandaşlar da canlı yayında aday tanıtım toplantısını takip edecekler.

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BEYANNAMEDE 16 BAŞLIK VAR

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. AK Parti Seçim Beyannamesi az sonra açıklanacak. Beyannamenin ilk ayrıntıları da belli oldu. AK Parti seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşuyor ve beyannamede 16 başlık buluyor.

SEÇİM MÜZİKLERİ DE TANITILACAK

Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim beyannamesini açıklamak ve milletvekili adaylarını tanıtmak için milletin huzuruna çıkacaklarını dile getirerek yeni seçim müziklerinin de tanıtılacağını söyledi.

146 PROJE DUYURULACAK

AK Parti seçim beyannamesinde, eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya kadar 146 büyük proje duyurulacak.

BBP'Lİ ADAYLAR DA KATILACAK

BBP'den muvafakat alarak AK Parti listesinde aday gösterilen isimler de aday tanıtım toplantısına katılacak. MHP'den de bir temsilci toplantıda olacak.

ERDOĞAN İLK MİTİNGİNİ ERZURUM'DA YAPACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.