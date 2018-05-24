AK Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 24 Haziran seçimlerine dönük hazırlıkların devam ettiği AK Parti'de, seçim beyannamesi, seçim müzikleri ve sloganları ile kampanya konsepti tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında konuşuyor:

Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle selamlıyorum. Bizleri bu salonda ve ekranları başında takip eden milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Balkanlardan Afrika'ya, Avrupa'ya tüm dünyanın dört bir yanında gönülleri ve duaları bizimle olan tüm kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum.

Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz bu yüzden de önünü açtığımız gençlerimizi selamlıyorum.

"AK PARTİ BUGÜNE KADAR TÜM SEÇİMLERDEN BİRİNCİ ÇIKTI"

Ülkemize ve milletimize hizmet için hep birlikte çıktığımız bu yolculuğu hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti 2002 Kasım'dan bu yana girdiği her seçimden birinci olarak çıktı. Bu bize yetmez. Biz Meclis'te yeterli çoğunluğu sağlayabilmek için de mücadele ediyoruz. Milletimizin huzuruna ilk defa çıktığımız 2002'de yüzde 34 oya ulaşarak parlamentonun yüzde 63'ünü alarak iktidar olduk. Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007'de yüzde 47'ye çıkardık. 2011 seçimlerinde yüzde 50 seviyesine kadar ulaştık ve tek başına iktidar olarak devam ettik. 7 Haziran 2015'te yüzde 41 oy oranına rağmen tarihimizde ilk defa Meclis'te çoğunluğu sağlayamadık. 1 Kasım 2015'te seçimleri yeniledik ve yeniden yüzde 49.5'la tek başımıza iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'lik oy oranlarına ulaşmıştık.





BEYANNAMEDE 16 BAŞLIK VAR

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi az sonra açıklanacak. Beyannamenin ilk ayrıntıları da belli oldu. AK Parti seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşuyor ve beyannamede 16 başlık buluyor.

SEÇİM MÜZİKLERİ DE TANITILACAK

Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim beyannamesini açıklamak ve milletvekili adaylarını tanıtmak için milletin huzuruna çıkacaklarını dile getirerek yeni seçim müziklerinin de tanıtılacağını söyledi.

146 PROJE DUYURULACAK

AK Parti seçim beyannamesinde, eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya kadar 146 büyük proje duyurulacak.

BBP'Lİ ADAYLAR DA KATILACAK

BBP'den muvafakat alarak AK Parti listesinde aday gösterilen isimler de aday tanıtım toplantısına katılıyor. MHP'den de bir temsilci toplantıda.

ERDOĞAN İLK MİTİNGİNİ ERZURUM'DA YAPACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.



