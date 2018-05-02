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AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imzalar verildi

AK Parti'de 316 milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verdi. AK Parti Cuma günü adaylık başvurusu yapacak

02 Mayıs 2018, Çarşamba 19:09
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imzalar verildi
24 Haziran'dan gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için AK Partili 316 milletvekilinin imzası az önce tamamlandı.


11'DE KAPALI GRUP TOPLANTISI


AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararını 3 Mayıs Perşembe günü alacak. Bunun için saat 11.00'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etmişti.
 


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