AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imzalar verildi



11'DE KAPALI GRUP TOPLANTISI

Haber Merkezi

24 Haziran'dan gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için AK Partili 316 milletvekilinin imzası az önce tamamlandı.AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararını 3 Mayıs Perşembe günü alacak. Bunun için saat 11.00'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etmişti.