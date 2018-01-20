Ak Parti’de ‘yer tutma’ krizine çare aranıyor



İZDİHAM YAŞANIYOR

45 DAKİKA YER SAVAŞI

‘İSİM YAZILSIN'

Adem Özdoğan

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; AK Parti’de milletvekilleri hatta bakanlar arasında gerilime yol açan “grup toplantılarında yer tutma” yarışına çare aranıyor. AK Parti Grup Yönetim Kurulu’nun bu haftaki toplantısında ve Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın sorumluluğundaki milletvekillerine yönelik yapılan önceki günkü kahvaltılı toplantıda, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruması ile Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya arasında yaşanan gerilim üzerinden formül arayışına girildi. Milletvekillerinden daha büyük tartışmaların yaşanmaması için grup salonunda koltuklara isim yazılması, danışmanlar ile sekreterlerin salona alınmaması önerileri gelirken, grup yönetiminin konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacağı öğrenildi.AK Parti grup toplantılarında özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı gruplarda yaşanan izdiham salonda yer kapma yarışına yol açıyor. Eski vekiller, belediye başkanları, misafir teşkilat yöneticilerinin izleyici tribünleri yerine, kendilerine ayrılan bölüme oturmaları nedeniyle çoğu vekil ayakta kalıyor. Bu nedenle kimi vekiller toplantı hazurun cetveline imza atıp, odalarına dönmeyi tercih ediyor. Bazı vekiller ve bakanlar ise ayakta kalmamak için, bazıları da Erdoğan’la beraber görüntü verebilecekleri bir yere oturmak için saatler öncesinden danışman ya da sekreterlerini salona gönderip kendilerine yer tutturuyor. Yer tutmalar nedeniyle, ayakta kalan vekiller grup personeline tepki gösterirken, her grup toplantısında kendisine yer ayırtan bakan ve vekil sayısı da artıyor.Bu yarış zaman zaman, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ekipleri arasında yaşanana benzer gerilimlere yol açıyor.AK Parti’nin son grup toplantısında “yer tutma” krizi kameralara da yansımıştı. Bakan Kaya’nın kadın danışmanı, yaklaşık 6 aydır Bakan Soylu’nun oturduğu koltuğu kendi bakanı için önceden tutunca, kadın danışman ile Soylu’nun koruma ekibi arasında yaklaşık 45 dakika süren bir tartışma yaşanmıştı. Soylu’nun ekibi 45 dakikanın sonunda kadın danışmanı ikna edip yerinden kalkmasını sağlamış, ancak Bakan Soylu için söz konusu koltuğu tutan koruma görevlisi bizzat Bakan Kaya tarafından azarlanıp, yerinden kaldırılmıştı. Bakan Kaya, dakikalarca süren gerilime konu olan koltuğa otururken, Soylu ise grup toplantısına katılmamıştı. Bu olay AK Parti grup yönetim kurulunun önceki günkü toplantısında ve grup başkanvekillerinin kahvaltılı değerlendirme toplantısında da gündeme geldi.Grup yöneticileri konuya ilişkin Milliyet’e, “olay hiç şık değil” değerlendirmesinde bulunurken, parti kurmaylarından bir bölümü “Aylardır o koltukta oturuyor, yerine oturma ısrarının anlamı yok” diyerek Soylu’dan yana tavır sergilerken, bir bölümü de Kaya’ya hak verdi. Bazı kurmaylar ise, “Kaya’nın korumayı azarlamasını” eleştirdi.Toplantılarda grup salonundaki yer tutma yarışından şikayetçi olan vekiller ise, sıralara isim yazılması, danışmanların, sekreterlerin salona alınmaması gibi önerilerde bulundu. Grup yönetiminin konuyu parti yetkili kurullarına taşıyabileceği belirtildi.