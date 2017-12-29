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AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül'ün KHK açıklamalarıyla ilgili bir soruya 'AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer' dedi

29 Aralık 2017, Cuma 18:45
AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt
11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.


'ÜZÜLDÜM'


Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın “üzüldüm” ifadesi de budur.

Bizimle dostlarımzın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır.

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