AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt



'ÜZÜLDÜM'

AK Parti'den Gül'ün KHK açıklamasına sert tepki

Son dakika! Abdullah Gül'den yeni açıklama

Haber Merkezi

11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın “üzüldüm” ifadesi de budur.Bizimle dostlarımzın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır.