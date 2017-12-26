AK Parti'den Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına ilk yanıt!



ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?



BÜLENT ARINÇ DA PAYLAŞTI



İŞTE O MADDE

Serap Belovacıklı

, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, “kim olursa olsun” dedi.Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sivillere getirilen ceza muafiyeti konusunda devam eden tartışmalarade katılmıştı.sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suistimal edilmemesi gereken bir konu. Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor'' ifadesini kullandı. Abdulhamit Gül'ün 'farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum' sözlerinin üzerinden bir saat geçmeden Abdullah Gül'ün 6 bin retweet, 18 binden fazla beğeni alan tweetini eski'ın da paylaşması dikkat çekti.Bülent Arınç, daha sonra ise "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" tavsiyesiyle Hürriyet'den Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği bugünkü yazısını paylaştı. Akyol'un bu yazısında "İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, 'suçluların iadesi' konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" tepkisi yer aldı.696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.""15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."Son KHK'ya bir çok parti ve sivil toplum kuruluşundan eleştiri geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu madde iktidar eli ile sivil silahlı çete kurma maddesidir" dedi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bu düzenleme iç savaşa sürükler" ifadesini kullanırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kaygı verici" olarak değerlendirdi. Düzenlemeye destek veren tek parti MHP oldu.