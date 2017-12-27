AK Parti'den Gül'ün KHK açıklamasına sert tepki

'ERDOĞAN'A ATEŞ ETMEKTEN VAZGEÇİN'

GÜL NE DEMİŞTİ?

Abdullah Gül'den KHK tepkisi

AK Parti'den Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına ilk yanıt!

Mine Bozkurt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK ile ilgili eleştirilerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya AK Parti milletvekili Metin Külünk, sert ifadelerle şu cevabı verdi:“Hep aynı güruhun (Gezi kalkışması ve 15 Temmuz işgalci örgütün ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz’un arkasındaki işgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim."Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.