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AK Parti'den Gül'ün KHK açıklamasına sert tepki

Son KHK'da yer alan ve tartışmalara yol açan '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı' hükmüne dair eleştirilerde bulunan Eski Cumhurbaşkanı Gül'e AK Parti milletvekili Külünk'ten tepki geldi

AK Parti'den Gül'ün KHK açıklamasına sert tepki
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK ile ilgili eleştirilerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya AK Parti milletvekili Metin Külünk, sert ifadelerle şu cevabı verdi:

'ERDOĞAN'A ATEŞ ETMEKTEN VAZGEÇİN'


“Hep aynı güruhun (Gezi kalkışması ve 15 Temmuz işgalci örgütün ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz’un arkasındaki işgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim."

GÜL NE DEMİŞTİ?


Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. 

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