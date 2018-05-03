AK Parti'den Muharrem İnce'nin adaylığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

"BAHÇELİ'NİN HASSASİYETİNE KATILIYORUZ"

Adem Özdoğan

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile kameralar karşısına geçerek, BBP'nin Cumhur ittifakına katıldığını açıkladı. Mahir Ünal'a, CHP'li Muharrem İnce'nin adaylık iddiası da soruldu.Mahir Ünal bu soruya, "Biz kendi gündemimizle milletin gündemiyle ilgilenyiyoruz. Bunlar bizim gündemimizde yok. Biz ittifakımızı oluşturup seçime yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 15 gün içerisinde ana muhalefet kanadında olup bitenler Türkiye'nin ne gündemini ne de siyasetini rehin almaya hakkı yok. Bizim sorumluluklarımız ve yapmamız gerekenler var. Biz daha çok bunlarla ilgiliyiz" yanıtını verdi.Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışıyla ilgili açıklama yapan Mahir Ünal, "Sayın Devlet Bahçeli hassasiyetini iletti. Biz de bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz" dedi.