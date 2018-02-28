AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?

"SİZ KİMSİNİZ?"

AKİT TV sunucusu Ahmet Keser istifa etti

Erdinç Şahin

"Bu kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Bunu ifade eden kişiyle ilgili savcılık hemen soruşturma başlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Bunu hangi kelimeyle açıklayacaksın?Bir TV programına çıkacaksın, bu ülkedeki bazı kesimlerle ilgili hedef göstereceksiniz ve o insanlarla ilgili ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek... Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Bu asla bizim kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız ve Türkiye'nin birliğine beraberliğine dönük apaçık bir sabotajdır.Bununla ilgili Adalet Bakanı ile görüştüm. Tabii adli olarak gerekli girişimler yapılacaktır. Bildiğim kadarıyla ilgili televizyon da ilgili kişiyle ilgili gerekli işlemleri yaptı diye biliyorum. Yani bu göz ardı edilecek bir konu değil. Çünkü doğrudan toplumu kin ve nefret temelinde kışkırtma var burada. Bunu onaylamamız mümkün değil."