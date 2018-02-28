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AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?

Akit TV'deki, “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri nedeniyle tepki çeken Ahmet Keser'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.

AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal NTV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Bunu ifade eden kişiyle ilgili savcılık hemen soruşturma başlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Bunu hangi kelimeyle açıklayacaksın?
 

"SİZ KİMSİNİZ?"


Bir TV programına çıkacaksın, bu ülkedeki bazı kesimlerle ilgili hedef göstereceksiniz ve o insanlarla ilgili ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek... Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Bu asla bizim kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız ve Türkiye'nin birliğine beraberliğine dönük apaçık bir sabotajdır.

İşte Mahir Ünal'ın açıklamaları:



Bununla ilgili Adalet Bakanı ile görüştüm. Tabii adli olarak gerekli girişimler yapılacaktır. Bildiğim kadarıyla ilgili televizyon da ilgili kişiyle ilgili gerekli işlemleri yaptı diye biliyorum. Yani bu göz ardı edilecek bir konu değil. Çünkü doğrudan toplumu kin ve nefret temelinde kışkırtma var burada. Bunu onaylamamız mümkün değil."

AKİT TV sunucusu Ahmet Keser istifa ettiAKİT TV sunucusu Ahmet Keser istifa etti

 


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