AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık umre dönüşü başını örttü

Serap Belovacıklı

, umre ziyareti sonrası başörtüsü taktı.Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yer alan ve daha sonra umreyi ziyaret eden, umre dönüşü başörtüsü taktı.Malatya'da partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katılan Çalık, gazetecilerin sorusu üzerine, "Allah razı olsun. Evet, uzun zamandır kapanmayı düşünüyordum. Yüce Rabbim nasip etti. Umre vazifemizi yaptık. Allah kabul etsin, inşallah. Gönlünde olan herkese nasip eylesin" cevabını verdi.