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AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı'dan tek tip kıyafet açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, KHK'de yer alan 'tek tip kıyafet' uygulamasına ilişkin, "Bir ay içerisinde buna ilişkin yönetmelik çıkacak ve o çerçevede daha detaylı bir şekilde göreceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı'dan tek tip kıyafet açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, KHK'de yer alan 'tek tip kıyafet' uygulamasına yönelik eleştirilere ilişkin, "Bir ay içerisinde buna ilişkin yönetmelik çıkacak ve o çerçevede daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Tek tip uygulamasının olduğu ülkeler var. Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya var. Dünya uygulamalarından, demokratik ülkelerin uygulamalarından daha farklı bir şey yapmıyor Türkiye" diye konuştu. 

Bostancı, AK Parti MKYK toplantısı öncesinde parti genel merkezi önünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bostancı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan son vize açıklamasına ilişkin, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, siyasi otoritelerin güvence vermesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını vurguladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Bostancı, "Sayın Gül, kendi yapmış olduğu açıklamaya ilişkin kamuoyundaki mevcut tartışmalar çerçevesinde buna bir açıklama getirmiştir. Benim buna söyleyeceğim, ekleyeceğim, yorumlayacağım herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.


"TEK TİP UYGULAMASININ OLDUĞU ÜLKELER VAR"


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile af getirildiğine yönelik değerlendirmesine ilişkin Bostancı, "Herhangi bir af söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk devletinin meri hukuku çerçevesinde her türlü muhataralı iş yargıya gider. KHK ile yapılan 15-16 Temmuz günü darbe teşebbüsüne ve bu çerçevede teşekkül etmiş terör eylemlerine karşı hem kamu görevlileri hem askerler için getirilen muafiyetin aynı zamanda sivillere tanınmasından ibarettir. Bunu doğru okumak gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, Kılıçdaroğlu'nun tek tip kıyafet uygulamasının onur kırıcı olduğu yönündeki ifadelerine ilişkin ise, "Bir ay içerisinde buna ilişkin yönetmelik çıkacak ve o çerçevede daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Tek tip uygulamasının olduğu ülkeler var. Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya var. Dünya uygulamalarından, demokratik ülkelerin uygulamalarından daha farklı bir şey yapmıyor Türkiye." dedi.

Bunun nasıl uygulanacağına ilişkin, darbe teşebbüsü ve terör eylemleri gibi bir sınırlamanın söz konusu olduğunu kaydeden Bostancı, bunun da 60 bin kişilik bir yargılanan kesime tekabül ettiğini söyledi.

Bu uygulamanın, hakkında kuvvetli şüphe bulunan ve bu çerçevede tedbiren tutuklama gerçekleştirilen kişilere yönelik olarak düşünüldüğünü bildiren Bostancı, durumun yönetmelik çıktığında daha net görüleceğini dile getirdi.


"CUMHURİYET BAŞSAVCISININ SÖYLEDİĞİ ÇOK AÇIK"


Bir gazetecinin Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 11 bin 480 kişinin cep telefonunun kullanıcı iradesi dışında FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'a yönlendirildiğini açıkladığını ancak bin 200 kişinin tahliyesinin gündeme geldiğini, bunun da eleştirilere neden olduğunu hatırlatması üzerine Bostancı, şöyle konuştu:

"Bu eleştiriyi yapanlar, 11 bin 480 kişiye ilişkin bütün dosyalara bakmışlar mı? Hukuk kendi mantığı içerisinde ilerler. Cumhuriyet Başsavcısının söylediği çok açık, sadece buna ilişkin olarak tutuklama gerçekleştirmiş olanlar tahliye ediliyor. Eğer başka delillerle FETÖ'ye üyelik söz konusuysa onların yargılamaları devam edecektir."
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