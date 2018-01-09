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AK Parti Grup Sözcüsü Kasım Avar: İnşallah vefatından sonra

CHP’li Yalova Belediyesi bir caddeye piyanist Fazıl Say’ın adını vermek istedi. Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada bu istek reddedildi. AK Parti Grup Sözcüsü Kasım Avar “Yaşayan kişilerin isimlerini cadde ve sokaklara vermiyoruz. İnşallah vefatından sonra böyle bir değerlendirme de yapabiliriz” dedi

09 Ocak 2018, Salı 08:19
AK Parti Grup Sözcüsü Kasım Avar: İnşallah vefatından sonra
Yalova Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı’nda Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman’ın piyanist ve besteci Fazıl Say’ın adının kentte bir caddeye verilmesi önerisi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Başkan Vefa Salman, “Entelektüel geçinen insanların bile Yürüyen Köşk’ü bilmemesi, bende derin bir üzüntü yaratıyor. Bu kentin markası olmak zorunda. Bu marka ile ses getirmemiz gerekiyor. Fazıl Say da yaptığı ‘Yürüyen Köşk’ bestesiyle iyi bir ses getirdi. Dünyada kendi alanında deha olarak bilinen bir insan. Yürüyen Köşk bestesinin prömiyerini 10 Kasım’da Ankara’da yaptı. Bu anlamda konserler de vermeye devam edecek. Yaptığı jeste karşılık bir Yalovalı olarak ne yapar ne ederiz diye düşündüğümde bir caddeye isminin verilmesinin uygun olacağını düşündüm. Buna uygun bir cadde var mı yok mu, bilemiyorum. Keşke sanat ve kültür çalışmalarının olduğu bir binamız olsa ona ismini versek” dedi.


 

‘KENDİSİ HALİHAZIRDA YAŞAYAN BİRİSİ’


Salman’ın ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Kasım Avar ise grup olarak teklifi reddedeceklerini söyledi.

Avar, “Piyanist ve besteci olan Sayın Fazıl Say’a Yürüyen Köşk eserini yaptığı ve bunu icra ettiği için biz Yalova halkı olarak çok teşekkür ederiz. Kendisi halihazırda yaşayan birisi. İsim Komisyonu’nun bir prensip kararı var. Yaşayan kişilerin isimlerini cadde ve sokaklara vermiyoruz. Allah uzun ömür versin. İnşallah vefatından sonra böyle bir değerlendirme de yapabiliriz” diye konuştu.


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