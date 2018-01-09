AK Parti Grup Sözcüsü Kasım Avar: İnşallah vefatından sonra

‘KENDİSİ HALİHAZIRDA YAŞAYAN BİRİSİ’

İdil Janet Demiray

Yalova Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı’nda Belediye Başkanı’li’ın piyanist ve besteci’ın adının kentte bir caddeye verilmesi önerisi görüşüldü.Toplantıda konuşan Başkan Vefa Salman, “Entelektüel geçinen insanların bile Yürüyen Köşk’ü bilmemesi, bende derin bir üzüntü yaratıyor. Bu kentin markası olmak zorunda. Bu marka ile ses getirmemiz gerekiyor. Fazıl Say da yaptığı ‘Yürüyen Köşk’ bestesiyle iyi bir ses getirdi. Dünyada kendi alanında deha olarak bilinen bir insan. Yürüyen Köşk bestesinin prömiyerini 10 Kasım’da Ankara’da yaptı. Bu anlamda konserler de vermeye devam edecek. Yaptığı jeste karşılık bir Yalovalı olarak ne yapar ne ederiz diye düşündüğümde bir caddeye isminin verilmesinin uygun olacağını düşündüm. Buna uygun bir cadde var mı yok mu, bilemiyorum. Keşke sanat ve kültür çalışmalarının olduğu bir binamız olsa ona ismini versek” dedi.Salman’ın ardından söz alan AKP Grup Sözcüsüise grup olarak teklifi reddedeceklerini söyledi.Avar, “Piyanist ve besteci olan Sayın Fazıl Say’a Yürüyen Köşk eserini yaptığı ve bunu icra ettiği için biz Yalova halkı olarak çok teşekkür ederiz. Kendisi halihazırda yaşayan birisi. İsim Komisyonu’nun bir prensip kararı var. Yaşayan kişilerin isimlerini cadde ve sokaklara vermiyoruz. Allah uzun ömür versin. İnşallah vefatından sonra böyle bir değerlendirme de yapabiliriz” diye konuştu.