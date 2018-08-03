Diyarbakır’da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert’in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerden biri güvenlik güçlerine teslim oldu.

NASIL OLMUŞTU?

Olay, 27 Mayıs Mahallesi Hani ilçe yolu üzerinde 23:30 sıralarında meydana geldi. Burada iş yerinde bulunan ilçe başkanı Aktert, yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olan Aktert, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Aktert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken ayrıca bölgede geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Aktert'e düzenlenen silahlı saldırıyı PKK üstlendi.