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AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi bugün yapılıyor! Manifesto açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıklayacağı İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Sinan Erdem Spor Salonunun içinde çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Binali Yıldırım kongrede konuştu. . 

06 Mayıs 2018, Pazar 14:54
AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi bugün yapılıyor! Manifesto açıklanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıklayacağı İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Başbakan Binali Yıldırım kongrede konuştu. 

İşte Yıldırım'ın açıkalamalarından satır başları...

Vakit tamam. Biraz sonra milletin adamı Türkiye sevdalısı adam gibi adam liderimiz Recep Tayyip Erdoğan geliyor.




İstanbul'a bir çok hizmet yaptık, büyük projelerle buluşturduk. Hızlı trenle bağladık. İstanbul'u yeni bir gerdanlıkla Asya ile Avrupa'yı birleştirdik. İktidarımız döneminde İstanbul'u Asya'dan Avrupa'ya birleştirdik. Bu da yetmez dedik. En büyük havalimanı İstanbul' a yakışır dedik. İstanbul'a en büyük havalimanımızı yapıyoruz. 




Katılımcılara parti örgütleri tarafından biletler dağıtıldı. İki ayrı bilet bulunuyor. Birinci bilet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreden önce dışarıda yapacağı konuşmayı takip edebilecekler için miting alanına girişe izin veriyor. Diğer bilet ise İstanbul İl Kongresinin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonunun girişine izin veriyor. Bileti olmayanlara da kapıda bilet dağıtılıyor.


"İLK GÜNKÜ AŞKLA YENİDEN DİRİLİŞ"


Mevcut İl Başkanı Bayram Şenocak’ın tek liste halinde seçime gireceği AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için salon içinde de hazırlıklar tamam. Bütün koltuklara parti bayrağıyla birlikte Türk Bayrakları konuldu. Spor salonu içindeki elektronik ekranlar da seçim sloganları dönmeye başladı. Salondaki dev ekranda dönen "İlk günkü aşkla yeniden diriliş" sloganı dikkat çekti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce spor salonu dışında toplanan kalabalığa seslenmesi ardından da salon içine gelerek partisinin seçim manifestosunu açıklaması bekleniyor.
 


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