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AK Parti İstanbul'da oy hedefini açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Az laf, çok iş” sloganıyla yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “24 Haziran seçimlerinde hedefimiz, 60+1’dir” dedi

AK Parti İstanbul'da oy hedefini açıkladı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak 24 Haziran seçiminde iddialı olduklarını belirterek, "Göreve başladığımız kısa süre içerisinde geceli gündüzlü bir çalışma sürecimiz var. Bizim insanlara temas etme ve birlik olma noktasında eksiğimiz yok. Sahada 35 bin aktif teşkilat mensubumuzla çalışıyoruz. Seçim için ciddi bir efor sarf edip hedefi gerçekleştirmek için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Seçim döneminde sandıklarla alakalı 250 bin kişilik bir yapılanmamız var. Hedefimize ulaşma anlamında bir zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum." dedi.


İSTANBUL İÇİN HEDEF YÜZDE 60


AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "24 Haziran seçiminde de sandıkları patlata patlata geleceğimizden en ufak bir şüphemiz yok. Çok iddialıyız. İstanbul'daki hedefimiz yüzde 60+1. Göreve başladığımız kısa süre içerisinde geceli gündüzlü bir çalışma sürecimiz var. Bizim insanlara temas etme ve birlik olma noktasında eksiğimiz yok" dedi.

Bayram Şenocak, seçime kadar gece gündüz çalışacaklarını ifade ederek, "Biz teşkilatımıza 20 saat esaslı çalışmayı söyledik. Bizim kaybedecek 1 dakikamız dahi yok. Sadece kadınlara biraz daha toleranslı davranıyor, onları 15 saat diliminde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

"Yüzde 60+ 1 hedefine nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Şenocak, "Yeni oy kullanacak seçmenlerimiz var. Genç seçmenlerle çok ciddi temas halindeyiz. Ülkedeki diğer siyasi partilere oy veren kardeşlerimizin de oyuna talibiz. Bu ülkenin bekası için, huzurun, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin daha da pekiştirilebilmesi ve güçlü bir Türkiye için ittifak yaparak seçime gidiyoruz." diye konuştu.


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