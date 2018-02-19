AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile bürokrat Uğur Yalçın evleniyor



FATMA BENLİ KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Dün gece aile arasında nişan yüzüğü takan çift,'ın "Fazla uzatmayın" talimatıyla 26 Mart'a düğün tarihi aldı. İçişleri Bakanlığı döneminde'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Yalçın, Meclis kulislerinde tanınan bir sima. Benli ise İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başlanevekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi. Gelin ve damadın Kastamonulu olmasının sürecin olumlu gelişmesine katkı sağladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekar olanların evlendirilmesi konusundaki hassasiyetinin de bu izdivaçta etkili olduğu belirtiliyor. Erdoğan'ın il gezileri programları sırasında bekar olduğunu öğrendiği kişilerle ilgili olarak milletvekili ve parti yöneticilerine sitem ederek evlilik için uygun eş bulunması konusunda talimatlar verdiği biliniyor.İstanbul'da doğdu. Aslen Kastamonulu'dur. Anne adı Huriye, baba adı Nuri'dir.Avukat ve arabulucu olan Fatma Benli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 28 Şubat sürecinde yarım bırakmak zorunda kaldığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı.İnsan hakları çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Georgetown Üniversitesi tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde yer aldı.2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine atandı.2013 yılında 63 kişilik Akil İnsanlar arasına seçildi. Karadeniz Grubu Sekreteri olarak görev yaptı.Uluslararası Hukukçular Birliği'nin Türkiye Temsilcisi görevini üç dönem yaptı.15 seneyi aşkın bir süre çeşitli kadın ve hukuk derneklerinin yönetim kurullarında görev üstlendi.Harvard Hukuk Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW) dahil yurt dışında ve Türkiye'nin yedi bölgesinde insan hakları konulu çok sayıda konuşma yaptı. Yasak sürecinde başörtüsü mağduru kadınları, Türkiye ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hukuki olarak temsil etti. Türkiye'deki başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığın CEDAW'ın 2010 tarihli raporunda yer alması için mücadele etti.İfade hürriyeti, din özgürlüğü, başörtüsü yasağı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW), kadına karşı şiddet, töre cinayetleri, mal rejimleri ve insan haklarına ilişkin çeşitli alanlarda kitap, kitap bölümü ve makaleler yayımladı.İyi derece İngilizce bilmektedir.