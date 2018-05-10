AK Parti İstanbul'un A takımı belirlendi

Can Hakman

Görev dağılımı şu şekilde;Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına: Ahmet CinTeşkilat Başkanlığına: Salih ÇağdaşSeçim İşleri Başkanlığına: Rabia İlhanTanıtım ve Medya Başkanlığına: Sevim Sayım MadakDış İlişkiler Başkanlığına: Melih Şükrü EcertaşSosyal Politikalar Başkanlığına: Hakan BahadırYerel Yönetimler Başkanlığına: Habil YazıcıEkonomi İşleri Başkanlığına: Bünyamin DemirSivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına: Sedat Ecinİnsan Hakları Başkanlığına: Aysun ÇelikerMali ve İdari İşler Başkanlığına: Murat MusaoğluÇevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına: Yunus Fırat AydınAraştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığına: Fadime Zehra Şener veİl Sekreterliğine: Nilüfer Arısoy getirildi.Yürütme Kurulu Üyelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Şenocak “Hep birlikte AK Parti bayrağını İstanbul’da daha güçlü bir şekilde dalgalandıracağımız bir ekip oluşturduk. Yürütme kurulumuz ve yönetimimizle birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde ilk hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ilk Başkanı yapmak ve Partimizi İstanbul’umuzda 60 +1 hedefine ulaştırmak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte İl Yürütme Kurulu Üyelerimizin büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu dönemin arkadaşlarıma, İstanbul’umuza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.