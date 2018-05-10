15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

AK Parti İstanbul'un A takımı belirlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Yürütme Kurulu Üyelerini açıkladı

AK Parti İstanbul'un A takımı belirlendi
Görev dağılımı şu şekilde;

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına: Ahmet Cin

Teşkilat Başkanlığına: Salih Çağdaş

Seçim İşleri Başkanlığına: Rabia İlhan

Tanıtım ve Medya Başkanlığına: Sevim Sayım Madak

Dış İlişkiler Başkanlığına: Melih Şükrü Ecertaş

Sosyal Politikalar Başkanlığına: Hakan Bahadır

Yerel Yönetimler Başkanlığına: Habil Yazıcı

Ekonomi İşleri Başkanlığına: Bünyamin Demir

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına: Sedat Ecin

İnsan Hakları Başkanlığına: Aysun Çeliker

Mali ve İdari İşler Başkanlığına: Murat Musaoğlu

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına: Yunus Fırat Aydın

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığına: Fadime Zehra Şener ve

İl Sekreterliğine: Nilüfer Arısoy getirildi.

Yürütme Kurulu Üyelerinin belirlenmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Şenocak “Hep birlikte AK Parti bayrağını İstanbul’da daha güçlü bir şekilde dalgalandıracağımız bir ekip oluşturduk. Yürütme kurulumuz ve yönetimimizle birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde ilk hedefimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin ilk Başkanı yapmak ve Partimizi İstanbul’umuzda 60 +1 hedefine ulaştırmak olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte İl Yürütme Kurulu Üyelerimizin büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu dönemin arkadaşlarıma, İstanbul’umuza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den CHP'ye sitem

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den CHP'ye sitem
Milas’ta minibüs devrildi: 2’si öğretmen 4 kişi yaralandı

Milas’ta minibüs devrildi: 2’si öğretmen 4 kişi yaralandı
Vecdet Öz'den CHP'ye tepki: Benim günahım neydi?

Vecdet Öz'den CHP'ye tepki: Benim günahım neydi?
Muharrem İnce mal beyanı (varlığı) neler var? Muharrem İnce kimdir?

Muharrem İnce mal beyanı (varlığı) neler var? Muharrem İnce kimdir?
Fransa'da Türk dili ve edebiyatı bölümü olmadığı doğru mu?

Fransa'da Türk dili ve edebiyatı bölümü olmadığı doğru mu?
BBP lideri Destici Erdoğan'a özel yapım kılıç hediye etti

BBP lideri Destici Erdoğan'a özel yapım kılıç hediye etti
Hastaneden bebek kaçırıldı, polis peşlerinde

Hastaneden bebek kaçırıldı, polis peşlerinde
3 ülkede Türk seçmenler ilk kez oy kullanabilecek

3 ülkede Türk seçmenler ilk kez oy kullanabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme yapıldı mı? Torba yasada var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme yapıldı mı? Torba yasada var mı?
KYK borçları silinecek mi? TBMM'den geçti mi?

KYK borçları silinecek mi? TBMM'den geçti mi?