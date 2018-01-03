AK Parti Kadın Kolları Başkanı Kübra Dindar görevden alındı

Serap Belovacıklı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, geçen Kasım ayında Mardin’in Artuklu İlçesi Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirdiği ve yetki belgesi verdiği’ın atamasını iptal etti. Kasım ayında Ankara’da yapılan mülakat sonucunda Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine ataması yapılan vetarafından yetki belgesi verilen’ın görevden alınmasının sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kongre yapılmadan görevden alınan Dindar’ın yerine iseatandı. Görevden alınan Kübra Dindar, yetki belgesini aldıktan sonra protokol ziyaretleri yapmıştı.