AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! İlk kez kullanıldı

360 DERECE GÖRÜNTÜ ALABİLEN KAMERA

İLK KEZ KULLANILDI

Adem Özdoğan

AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salon'unda gerçekleştirildi.Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada bir görüntü dikkat çekti.Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun yanına yerleştirilen 360 derece açıyla salondan görüntü alabilen özel güvenlik kamerası kullanıldı.Salondan görüntü alan kameranın bugünkü kongrede ilk kez kullanıldığı belirtildi.