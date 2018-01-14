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AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! İlk kez kullanıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında 360 derece ile görüntü alabilen kamera kullanıldı

AK Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! İlk kez kullanıldı
AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salon'unda gerçekleştirildi.Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada bir görüntü dikkat çekti.
 

360 DERECE GÖRÜNTÜ ALABİLEN KAMERA


Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun yanına yerleştirilen 360 derece açıyla salondan görüntü alabilen özel güvenlik kamerası kullanıldı.
 

İLK KEZ KULLANILDI


Salondan görüntü alan kameranın bugünkü kongrede ilk kez kullanıldığı belirtildi.
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