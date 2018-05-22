AK Parti listesinde sürpriz

BAŞBAKAN İZMİR'DEN ADAY

16 Nisan 2017’deki referandumda kabul edilen Başkanlık sistemine göre milletvekilleri bakanlık yapamayacak. Şayet bakanlık teklif edilirse, vekillikten istifa etmek zorunda kalacaklar. AK Parti, 27 kişilik kabinenin 22’sini milletvekili adayı gösterdi. Bu durumda, Erdoğan tekrar seçilirse kuracağı yeni kabinede bu isimler yer almayacak veya vekillikten istifa edecekler. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1’inci sıradan aday gösterildi.

ERDOĞAN'IN ESKİ SIRASINDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ise İstanbul 1. Bölge 1’inci sıradan aday oldu. Bu sıra, geçmişte Erdoğan’ın aday gösterildiği yer. AK Parti, 316 milletvekilinden 167’sini aday yaptı, 149’una ise listede yer vermedi. adayların yaş ortalaması; 44. 57 aday, 25 yaş altında. En genç isim; Kocaeli 11. sırada aday gösterilen Elif Nur Bayram (18).

BBP'DEN 18 İSİM ADAY

AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na destek veren BBP’den 18 isim, AK Parti listelerinden aday oldu. BBP lideri Mustafa Destici, Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş ise Ankara 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. AK Partili vekillerden Metin Külünk, Mehmet Metiner, Şamil Tayyar, Burhan Kuzu, Şaban dişli ve Orhan Miroğlu liste dışı kaldı.

LİSTENİN DETAYLARI

● 600 adayın 126’sı kadın.

● AK Parti adaylarının yaş ortalaması 44.

● 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

● AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram.

● En yaşlı aday, Mardin 4. sıradaki 70 yaşındaki Ahmet Munip Yıldızoğlu.

● Listelerde mevcut vekillerden 167’si tekrar aday gösterildi. Halen vekil olan 149 isim ise aday gösterilmedi.

23 ÖĞRENCİ VAR

● Engelli aday sayısı 8 oldu.

● Adayların 466’sı evli.

● Adayların 213’ü mesleğini ‘özel sektör’ olarak beyan etti.

● Adayların 106’sı avukat, 61’i mimar/mühendis, 23’ü öğrenci, 17’si doktor, 15’i kamuda yönetici, 14’er mali müşavir ve öğretmen, 8’i eczacı ve 6’sı gazetecilerden oluştu.

● Gazeteci adaylar; Ayşe Böhürler, Markar Eseyan, Tülay Kaynarca, Sabri Balaman, Temel Yıldırım ve İbrahim Toru.