AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun acı günü





BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILDI

Orhan Miroğlu'nun büyük acısı! Oğlu Zerdeş Miroğlu hayatını kaybetti

Mehmet Nuri Turan

Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt için cenaze töreni düzenlendi.Mardin’in Gelinkaya Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MKYK Üyesi Zeynep Alkış, Vali Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Gözyaşlarının sel olduğu törende, Başbakan Yıldırım ve bakanlar, Milletvekili Miroğlu, eşi Canan ve kızı Hevin Miroğlu’nu teselli etmeye çalıştı. Cenaze, İl Müftüsü İsmail Çiçek’in kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi. Başbakan Yıldırım ve bakanlar da Zerdeşt Miroğlu’nun mezarına kürekle toprak attı.Başbakan Yıldırım ve bakanlar, cenazenin defnedilmesinin ardından mahalle meydanında toplanan vatandaşlarla tokalaştıktan sonra kentten ayrılarak, hava yoluyla Diyarbakır’a gitti.(Beril Solmuşgül - Murat Akgül /İHA)