AK Parti Milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz hayatını kaybetti

Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir haftadır süren yaşam savaşını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Kaymaz’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. 44 yaşındaki Kaymaz’ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada yengesini kaybeden Murat Alışkan, "Yengem kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır yoğun bakımda kalıyordu, bu süreçte bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Cenazemizi yarın defnedeceğiz" diye konuştu.



