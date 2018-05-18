AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı mı? Kimler?

24 Haziran seçimlerine 37 gün kaldı. MHP, milletvekili aday listesini açıkladı. AK Parti ve CHP'nin aday listeleri ise yavaş yavaş şekilleniyor. Seçmenler, milletvekili adaylarına göre sandık başında oy kullanacak. Bu yüzden listeler büyük bir önem arz ediyor.





AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI MI?





AK Parti'nin milletvekili adayları henüz açıklanmadı. Milletvekili aday listelerinin en geç 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. AK Parti milletvekili aday listeleri açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.





15 TEMMUZ KAHRAMANI ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU





Hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sergilediği kahramanlık ile tarihe geçen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti'den Niğde milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı. MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer, Sakarya’dan milletvekili aday adaylığı için AK Parti Sakarya İl Başkanlığına resmi başvurusunu yaptı. MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer Sakarya’dan milletvekili aday adaylığı için AK Parti Sakarya İl Başkanlığına resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir'den aday adayı oldu. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir'e taşınmıştı. Tatlıses geçtiğimiz gün mülakata çağrılmıştı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti’den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.