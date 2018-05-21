AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı mı? Kimler var?

24 Haziran'a doğru partilerin cumhurbaşkanı adayları belli olurken, Partiler yavaş yavaş milletvekili listesini de açıklıyor. Milletvekili listesini hatırlanacağı gibi ilk açıklayan MHP oldu. Dün gece saatlerinde ise CHP tam resmi olmayan listeyi açıkladı. Şimdi Gözler AK Parti'de...





AKP PARTİ ADAY LİSTESİNİ AÇIKLADI MI?





AK Partili seçmenler milletvekili aday listesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Kimlerin listede yer alaacağı ve yer almayacağı büyük önem taşıyor. Seçmenler buna göre sandığa gidecekler. Yalnız AK Parti henüz aday listesini tam olarak açıklamadı. Bugün YSK'ya listenin teslim edilmesi gerekiyor.





AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELİRLENDİ SON KARAR ERDOĞAN'IN





Milletvekili aday adaylarını kurulan komisyonlarda değerlendirmeye alan AK Parti milletvekili adaylarını belirlemek üzere mülakatlara tabi tuttu. Adayları belirlemek üzere kurulan komisyon 600 AK Parti milletvekili adayını belirlediği öğrenildi. Komisyonca belirlenen 2018 AK Parti milletvekili adayları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından açıklanması bekleniyor.AK Parti Ankara Milletvekili aday listesi, AK Parti 27. Dönem Ankara Milletvekili adayları, 24 Haziran AK Parti 27. Dönem milletvekili adayları kim oldu? Sorularının yanında AK Parti’nin 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılında vatandaşların merak ettiği sorular arasında yerini aldı. AK Parti aday adayları ile ilgili tüm detaylar sitemiz Yeniakit.com.tr'de. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verecek. AK Parti'ye 7 bin 329 adayın başvurduğunu belirtildi. Milletvekili olup adaylığa başvuru yapmayan kişilerin sayısı 23 olarak açıklandı.



