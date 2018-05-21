AK Partili seçmenler sabırsızlıkla milletvekili aday listelerinin açıklanmasını bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'ten döner dönmez soluğu AK Parti binasında aldı. Listeye son şekiller veriliyor. 24 Haziran'a haftalar kala milletvekili isimleri büyük önem arz ediyor.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ BELLİ OLDU MU?

AK Parti'nin milletvekili listeleri henüz belli olmadı. Aday listeleri YSK'ya teslim edilmiş durumda... Milletvekili adayları belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

AK PARTİ RESMİ SİTESİ

ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AK Parti Genel Merkezi'nin 8. katında düzenlenen toplantı hiç ara verilmeden devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'un da aralarında bulunduğu dar bir ekip ile yapılan toplantıda listede yer alacak isimlerle ilgili titiz bir çalışma yapılıyor. Kulislerde kimin aday olup kimin liste dışı kalacağı merak ediliyor.

116 VEKİL YOK İDDİASI

AK Parti'nin halen 316 kişilik milletvekili listesinden mevcut 200 ismin yeniden aday yapılacağı iddia ediliyor. Liste dışı kalan milletvekilleri ise belediye başkanlığı için aday olabilecek.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELİRLENDİ SON KARAR ERDOĞAN'IN

Milletvekili aday adaylarını kurulan komisyonlarda değerlendirmeye alan AK Parti milletvekili adaylarını belirlemek üzere mülakatlara tabi tuttu. Adayları belirlemek üzere kurulan komisyon 600 AK Parti milletvekili adayını belirlediği öğrenildi. Komisyonca belirlenen 2018 AK Parti milletvekili adayları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından açıklanması bekleniyor.AK Parti Ankara Milletvekili aday listesi, AK Parti 27. Dönem Ankara Milletvekili adayları, 24 Haziran AK Parti 27. Dönem milletvekili adayları kim oldu? Sorularının yanında AK Parti’nin 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılında vatandaşların merak ettiği sorular arasında yerini aldı. AK Parti aday adayları ile ilgili tüm detaylar sitemiz Yeniakit.com.tr'de. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verecek. AK Parti'ye 7 bin 329 adayın başvurduğunu belirtildi. Milletvekili olup adaylığa başvuru yapmayan kişilerin sayısı 23 olarak açıklandı.