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AK Parti milletvekili aday listesi... İşte il il milletvekili adayları

Dün tüm partiler YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. En çok merak edilen parti ise AK Parti oldu ve milletvekili aday listesi merak edildi. İşte il il milletvekili adayları...

22 Mayıs 2018, Salı 12:19
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AK Parti milletvekili aday listesi yayımlandı. Dün YSK'ya teslim edilen milletvekili listeleri sonrası resmi adaylar belli oldu. AK Parti'ye gönül verenler başta olmak üzere diğer partili seçmenler de adayları merak edip araştırma yaptılar.


AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI


ADANA


JJÜLİDE SARIEROĞLU


TAMER DAĞLI


MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ


AHMET ZENBİLCİ


ABDULLAH DOĞRU


SEVİL CAN


MUHAMMED AKSOY


SAMİR ALTUNKAYNAK


RAMAZAN ÇIRAK


EROL KAHRAMAN


REŞAN ARLIER


NECİP FAZIL CENGİL


MEHMET GAZİOĞLU


MUHAMMED ZEKİ AÇ


ZEKERİYE YILDIZOĞLU


ADIYAMAN


AHMET AYDIN


İBRAHİM HALİL FIRAT


MUHAMMED FATİH TOPRAK


YAKUP TAŞ


ABDULAZİZ ASLAN


AFYONKARAHİSAR


VEYSEL EROĞLU


ALİ ÖZKAYA


İBRAHİM YURDUNUSEVEN


RASİME KIPIRTI FEDAKAR


MEHMET ZEYBEK


İBRAHİM ÜNLÜER


AĞRI


EKREM ÇELEBİ


ABBAS AYDIN


DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN


ERHAN TENEKECİ


AKSARAY


İLKNUR İNCEÖZ


CENGİZ AYDOĞDU


MUSTAFA SERDENGEÇTİ


MUHAMMED AKTAŞ


AMASYA


MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL


HASAN ÇİLEZ


ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK


ANKARA BİRİNCİ BÖLGE


YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ


FATİH ŞAHİN


YALÇIN AKDOĞAN


ALİ İHSAN ARSLAN


MURAT YILDIRIM


FATMA ÖNCÜ


FAHRİ USTA


GÖKÇER DOĞAN


FEVZİ AYDIN


BÜŞRA SOYLU


MUAMMER CEMALOĞLU


ELİF RABİA TOPTANCI


ADİL CAN YILDIRIM


ANKARA İKİNCİ BÖLGE


MUSTAFA DESTİCİ


LÜTFİYE SELVA ÇAM


EMRULLAH İŞLER


ORHAN YEGİN


ARİFE POLAT DÜZGÜN


ZEYNEP YILDIZ


AHMET FETHAN BAYKOÇ


ENES ŞİŞMAN


MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN


İBRAHİM ENES DURUAY


ONUR ALP BAŞAYAR


ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE


MEHMET NACİ BOSTANCI


ASUMAN ERDOĞAN


NEVZAT CEYLAN


BARIŞ AYDIN


HACI TURAN


MERYEM GÖKA


TUNA KOÇ


KURTCAN ÇELEBİ


SERHAT BAYAR


DİLARA TABAK


MEHMET GÜNDOĞDU


MÜCAHİT EFE


ANTALYA


MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU


MUSTAFA KÖSE


SENA NUR ÇELİK


İBRAHİM AYDIN


ATAY USLU


KEMAL ÇELİK


GÜLÇİN ÖZBOZ


SEYİT EMRE GÖYÜK


ERCAN MEKTEPLİOĞLU


MUSTAFA ERKAN


HASAN HÜSEYİN CENGİZ


ESMA BALABAN KARACAN


HASAN DEMİR


ÖMER AKBAŞ


CANBEY ÇETİN


HASAN KEREM ÜNSAL


ARDAHAN


ORHAN ATALAY


HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU


ARTVİN


ERTUNÇ ERKAN BALTA


MUZAFFER ÇORBACI


AYDIN


MUSTAFA SAVAŞ


BEKİR KUVVET ERİM


METİN YAVUZ


RIZA POSACI


ERSİN ESENLİK


AHMET TARIK SARI


SEDA KANAT


YASEMİ SARIÇİÇEK


BALIKESİR


ADİL ÇELİK


BELGİN UYGUR


YAVUZ SUBAŞI


MUSTAFA CANBEY


PAKİZE MUTLU AYDEMİR


ÖMER ALAN


OSMAN BILDIR


ZEYNEP DENİZ


ENCAN AYDOĞDU


BARTIN


YILMAZ TUNÇ


YAŞAR ARSLAN


BATMAN


ZİVER ÖZDEMİR


MURAT GÜNEŞTEKİN


MEHMET ŞAT


MURAT ÇİÇEK


AYLA IŞIK


BAYBURT


FETANİ BATTAL


BİLECİK


SELİM YAĞCI


HALİL ELDEMİR


BİNGÖL


CEVDET YILMAZ


FEYZİ BERDİBEK


ZEKİ KORKUTATA


BİTLİS


CEMAL TAŞAR


VAHİT KİLER


FEVZİ TAŞDEMİR


BOLU


ARZU AYDIN


FEHMİ KÜPÇÜ


METİN VURAL


BURDUR


BAYRAM ÖZÇELİK


YASİN UĞUR


EMİNE AKTAŞ


BURSA BİRİNCİ BÖLGE


HAKAN ÇAVUŞOĞLU


MUSTAFA ESGİN


REFİK ÖZEN


EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ


AHMET KILIÇ


GÜLTEN KAPICIOĞLU


SADETTİN CANGÜL


ARİF ÇELENK


MUHAMMED ERDOĞAN


ARİF BEKİR DANGAÇ


BURSA İKİNCİ BÖLGE


EFKAN ALA


OSMAN MESTEN


VİLDAN YILMAZ GÜREL


ZAFER IŞIK


MUHAMMET MÜFİT AYDIN


ATİLLA ÖDÜNÇ


AHMET YELİS


SELDA MERİÇ


BURCU YARAN


İSMAİL ÖZKAN


ÇANAKKALE


BÜLENT TURAN


JÜLİDE İSKENDEROĞLU


FURKAN SEZER


FIRAT AKGÜN


ÇANKIRI


MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU


SALİM ÇİVİTCİOĞLU


ÇORUM


AHMET SAMİ CEYLAN


OĞUZHAN KAYA


EROL KAVUNCU


SERAP YILDIRIM


DENİZLİ


CAHİT ÖZKAN


ŞAHİN TİN


AHMET YILDIZ


NİLGÜN ÖK


HASAN OYMAK


MUSTAFA SEMERCİ


DİLEK ÇEVİK


ADEM KAYAR


DİYARBAKIR


MEHMET MEHDİ EKER


EBUBEKİR BAL


OYA ERONAT


MEHMET EMİN YILMAZ


ERDAL ATİK


ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR


REMZİ ÇAYIR


FEHMİ KARDEŞOĞLU


"MUHAMMED AHMET MAHSUM


MELİKOĞLU"


EMRE YAZICIOĞLU


NEZİHE KENT


MUSTAFA GÜLEKEN


DÜZCE


FAHRİ ÇAKIR


AYŞE KEŞİR


NUMAN ÇABUK


EDİRNE


FATMA AKSAL


İLYAS AKMEŞE


ERDEM GÜYÜMGÜLER


BURAK CAMBAZ


ELAZIĞ


METİN BULUT


SERMİN BALIK


ZÜLFÜ TOLGA AĞAR


ZÜLFÜ DEMİRBAĞ


ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI


ERZİNCAN


SÜLEYMAN KARAMAN


BURHAN ÇAKIR


ERZURUM


RECEP AKDAĞ


ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU


SELAMİ ALTINOK


İBRAHİM AYDEMİR


ZAFER TARİKDAROĞLU


FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK


ESKİŞEHİR


NABİ AVCI


HARUN KARACAN


EMİNE NUR GÜNAY


MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ


AHMET NAMIK AKDOĞAN


NURETTİN KABA


SERHAT TUNÇ


GAZİANTEP


ABDULHAMİT GÜL


AHMET UZER


MEHMET ERDOĞAN


ABDULLAH NEJAT KOÇER


DERYA BAKBAK


ALİ ŞAHİN


MÜSLÜM YÜKSEL


MEHMET SAİT KİRAZOĞLU


YAŞAR ATILGAN


SERPİL KAVRAK


İHSAN KAYA


HATİCE MERVE TATAR


MUHAMMED MELAZ AKTOĞ


MAHMUT BURAK KIZILELMA


GİRESUN


CEMAL ÖZTÜRK


KADİR AYDIN


SABRİ ÖZTÜRK


SERDAR DEMİRKAN


GÜMÜŞHANE


HACI OSMAN AKGÜL


CİHAN PEKTAŞ


HAKKARİ


HUSRET DİNÇ


ABDULMECİT TARHAN


NURETTİN FIRAT


HATAY


HACI BAYRAM TÜRKOĞLU


HÜSEYİN YAYMAN


ABDULKADİR ÖZEL


HÜSEYİN ŞANVERDİ


SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK


ABDÜLKERİM GÜVEN


KUDRET ARTAN


MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ


CEMİLE TUNA


ECRİN NAZLI İNAN


OSMAN UZAN


IĞDIR


AHMET TUTULMAZ


HASAN GÜNEŞ


ISPARTA


SÜREYYA SADİ BİLGİÇ


RECEP ÖZEL


MEHMET UĞUR GÖKGÖZ


AYŞE NUR AKBAY


İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE


BERAT ALBAYRAK


NURETTİN CANİKLİ


MUSTAFA ATAŞ


EROL KAYA


VEDAT DEMİRÖZ


RAVZA KAVAKCI KAN


OSMAN BOYRAZ


İSMET UÇMA


MİHRİMAH BELMA SATIR


AHMET BERAT ÇONKAR


HULUSİ ŞENTÜRK


MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT


EYÜP ÖZSOY


SERKAN BAYRAM


FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN


ŞEYMA DÖĞÜCÜ


AZMİ EKİNCİ


HURŞİT YILDIRIM


ALİ SEVİNÇ


TUĞBA ERCAN


SABRİ BALAMAN


ESMA ERSİN


MUSTAFA MİCAN


AHMET ÖZDİNÇ


İBRAHİM İLCİ


SEMANUR KOÇAL


RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ


FİDAN ERDOĞAN AVŞAR


FEYZULLAH TUNA


FUAT KİNSİZ


AHMET AYHAN KAYAOĞLU


SİNEM DEMİR


MUHAMMET ALİ KUMRU


LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU


OKTAY TAN


İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE


SÜLEYMAN SOYLU


FATMA BETÜL SAYAN KAYA


VOLKAN BOZKIR


ABDULLAH GÜLER


HASAN TURAN


SERAP YAŞAR


AZİZ BABUŞCU


ŞİRİN ÜNAL


CANAN KALSIN


AHMET HAMDİ ÇAMLI


MARKAR ESEYAN


MUSTAFA DEMİR


İFFET POLAT


İBRAHİM YASİN KIRICI


SALİH ÇAKIR


AYŞE BÖHÜRLER


SUNA TARHAN


AHMET HAMDİ GÖRK


HACI MEHMET BAYKURT


MUSTAFA ARABUL


BEYZA SINDIRAÇ


SERKAN HASER


AHMET YILDIZ


EMİNE ÇAKIR


HAMZA KULAKSIZ


SEVDE SENA DAĞLI


ENES KAŞKAŞ


HALİL POYRAZ


İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE


NUMAN KURTULMUŞ


MEHMET MUŞ


AKİF ÇAĞATAY KILIÇ


MEHMET DOĞAN KUBAT


TÜLAY KAYNARCA


HALİS DALKILIÇ


EMİNE SARE AYDIN YILMAZ


NEVZAT ŞATIROĞLU


ZAFER SIRAKAYA


RÜMEYSA KADAK


AHMET MÜCAHİT ARINÇ


MUSTAFA YENEROĞLU


ERKAN KANDEMİR


ŞAMİL AYRIM


ALEV DEDEGİL


YILDIZ SEFERİNOĞLU


ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET


MÜRTEZA ZENGİN


AYHAN OĞAN


HAŞİM TAŞKIRAN


RUKEN KİLERCİ


RASİM ERDOĞMUŞ


HATİCE BOZDAĞ


MEHMET UMUR


OYA EREN


BÜLENT DURGUN


ZEHRA ERCAN


ALİ ÇEZİK


HASENE ÇAPAR


SEDAT SAYIMOĞLU


CAHİT KESKİN


SİNAN KARŞIYAKA


HAYRİYE KUZU


MEHMET EMİN AŞIKKUTLU


MÜNİR EREN


İZMİR BİRİNCİ BÖLGE


BİNALİ YILDIRIM


MAHMUT ATİLLA KAYA


CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI


CEMAL BEKLE


BİLAL DOĞAN


EMRE CEMİL AYVALI


TEMEL YILDIRIM


AHMET GÜRHAN


GÖZDE KESKİN


FATİH REHA YAVUZER KAM


KORAY BATTAL


MUHABBET GÜNERİ


AHMET UĞUR BARAN


HALİL CÜNEYT AÇIL


İZMİR İKİNCİ BÖLGE


HAMZA DAĞ


FEHMİ ALPAY ÖZALAN


NECİP NASIR


YAŞAR KIRKPINAR


MELEK EROĞLU


NECİP FAZIL KURT


ADİL YÜKSEL


ERDEM ÖKSÜZ


GERÇEK TEKİN


MUSA ÇEVİK


SALİHA BOZKURT


AHMET NUMAN ARICI


FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT


ENDER DOĞAN


KAHRAMANMARAŞ


MAHİR ÜNAL


AHMET ÖZDEMİR


CELALETTİN GÜVENÇ


İMRAN KILIÇ


MEHMET CİHAT SEZAL


HABİBE ÖÇAL


TÜRK İSLAM KARAKOÇ


MEHMET İLKER ÇİTİL


KARABÜK


CUMHUR ÜNAL


NİYAZİ GÜNEŞ


TUĞBA YEĞİN


KARAMAN


RECEP ŞEKER


SELMAN OĞUZHAN ESER


HÜSEYİN MUTLU


KARS


AHMET ARSLAN


YUNUS KILIÇ


ABDULFETAH ÇETİNKAYA


KASTAMONU


HAKKI KÖYLÜ


METİN ÇELİK


MURAT DEMİR


KAYSERİ


MEHMET ÖZHASEKİ


MUSTAFA ELİTAŞ


TANER YILDIZ


İSMAİL EMRAH KARAYEL


İSMAİL TAMER


HÜLYA NERGİS


SAMİ DEDEOĞLU


ALİ SARAÇOĞLU


TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK


ALİ EKŞİ


KIRIKKALE


RAMAZAN CAN


BAYRAM SALİM BOZDEMİR


MUSTAFA ARSLAN


KIRKLARELİ


SELAHATTİN MİNSOLMAZ


VOLKAN GÖÇ


KADRİYE TOKAT


KIRŞEHİR


MUSTAFA KENDİRLİ


NECMETTİN ERKAN


KİLİS


MUSTAFA HİLMİ DÜLGER


AHMET SALİH DAL


KOCAELİ


FİKRİ IŞIK


İLYAS ŞEKER


RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU


MEHMET AKİF YILMAZ


SAMİ ÇAKIR


CEMİL YAMAN


EMİNE ZEYBEK


HAKAN HÖBEK


UFUK EKİNCİ


OSMAN TÜFEKÇİ


ELİFNUR BAYRAM


ENVER ZENGİN


HAYRETTİN DENİZ


KONYA


AHMET SORGUN


TAHİR AKYÜREK


ORHAN ERDEM


LEYLA ŞAHİN USTA


ZİYA ALTUNYALDIZ


HACI AHMET ÖZDEMİR


GÜLAY SAMANCI


ABDULLAH AĞRALI


SELMAN ÖZBOYACI


HALİL ETYEMEZ


ALİ SÜRÜCÜ


MEHMET AKİF YILMAZ


ZERRİN ÖZEL


OSMAN SEÇGİN


MUHAMMED ZEREN


KÜTAHYA


AHMET TAN


İSHAK GAZEL


CEYDA ÇETİN ERENLER


MUSTAFA ÖZBEY


MEHMET KAYMAZ


MALATYA


BÜLENT TÜFENKCİ


ÖZNUR ÇALIK


AHMET ÇAKIR


HAKAN KAHTALI


SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN


VAHİT ATALAN


MANİSA


MURAT BAYBATUR


UĞUR AYDEMİR


İSMAİL BİLEN


SEMRA KAPLAN KIVIRCIK


MEHMET ALİ ÖZKAN


GÜZİDE İÇEN KASAP


OZAN ERDEM


MEHMET SENCER TÜRKMEN


SAMED ZENGİNOĞLU


SERKAN EREN


MARDİN


ŞEHMUZ DİNÇER


CENGİZ DEMİRKAYA


VEYSİ ŞAHİN


AHMET MUNİP YILDIZOĞLU


İBRAHİM KÖSEN


AHMET KAYA


MERSİN


LÜTFİ ELVAN


ALİ CUMHUR TAŞKIN


ZEYNEP GÜL YILMAZ


HACI ÖZKAN


BİLAL ÖZKAN


ALİ KESER


ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR


ORHAN KEMAL YÜKSEL


GÜLLÜ CAN


MEHMET SAİT KAYAN


M. NACİ DURMAZ


RABİA NUR ŞENLİK


MUHAMMED EMİN ERDEN


MUĞLA


MEHMET YAVUZ DEMİR


YELDA EROL GÖKCAN


MUHİTTİN KAYABAŞ


HÜSEYİN ZAFER ALKAYA


EYLEM TAN


KADİR DAĞLI


ARİF SERT


MUŞ


MEHMET EMİN ŞİMŞEK


ABDULSELAM ER


ABDULMECİT CANTEPE


FİGEN ERGÜL


NEVŞEHİR


MUSTAFA AÇIKGÖZ


YÜCEL MENEKŞE


EMRE ÇALIŞKAN


NİĞDE


YAVUZ ERGUN


SELİM GÜLTEKİN


SEDAT ÇAĞLAR


ORDU


ŞENEL YEDİYILDIZ


ERGÜN TAŞCI


METİN GÜNDOĞDU


HAMİDE AYDEMİR DEMİR


SAİT İNAN


YAVUZ SELİM KIRAN


OSMANİYE


MÜCAHİT DURMUŞOĞLU


İSMAİL KAYA


ASENA ALACA


YUSUF MİNGAN


RİZE


HAYATİ YAZICI


OSMAN AŞKIN BAK


MUHAMMED AVCI


SAKARYA


ALİ İHSAN YAVUZ


RECEP UNCUOĞLU


KENAN SOFUOĞLU


ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK


ALİ İNCİ


EKREM YÜCE


LÜTFİ BAYRAKTAR


SAMSUN


AHMET DEMİRCAN


YUSUF ZİYA YILMAZ


ÇİĞDEM KARAASLAN


FUAT KÖKTAŞ


ORHAN KIRCALI


BEKİR KELEŞ


ELİF COŞKUN BİLGİN


CANER GÖKTEPE


MUHAMMET YASİR OKUDAN


SİİRT


OSMAN ÖREN


SADETTİN SABAZ


LOKMAN ÖZCAN


SİNOP


NAZIM MAVİŞ


AYHAN ERGÜN


SİVAS


İSMET YILMAZ


MEHMET HABİB SOLUK


SEMİHA EKİNCİ


RÜSTEM YÜCE


YAŞAR SAYAN


ŞANLIURFA


AHMET EŞREF FAKIBABA


MEHMET KASIM GÜLPINAR


HALİL ÖZCAN


ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL


MEHMET ALİ CEVHERİ


İBRAHİM HALİL YILDIZ


HALİL ÖZŞAVLI


AHMET AKAY


MEHMET FATİH AKSOY


GÜLER KAMA İZOL


İBRAHİM TORU


SEDAT ERTÜRK


İSMAİL TOSUN


İBRAHİM AYHAN


ŞIRNAK


RİZGİN BİRLİK


HATİCE ATAN


MEHMET EMİN DİNDAR


MAHMUT ÖKTEN


TEKİRDAĞ


MUSTAFA ŞENTOP


MUSTAFA YEL


ÇİĞDEM KONCAGÜL


MESTAN ÖZCAN


KERİM ATALAY


ABDULLAH ÖĞE


CEM KARACA


TOKAT


YUSUF BEYAZIT


MUSTAFA ARSLAN


ÖZLEM ZENGİN


FATİH AKGÜN


ADEM DİZER


TRABZON


MUHAMMET BALTA


ADNAN GÜNNAR


BAHAR AYVAZOĞLU


SALİH CORA


VEHBİ KOÇ


SELÇUK ÇEBİ


TUNCELİ


HAKAN ÖZER


NAZİF YILDIRIM


UŞAK


MEHMET ALTAY


İSMAİL GÜNEŞ


MERT ŞİŞMAN


VAN


OSMAN NURİ GÜLAÇAR


İRFAN KARTAL


ABDULAHAT ARVAS


EBUBEKİR KAÇMAZ


GÜLŞEN ORHAN


YILMAZ KILIÇ


BİLAL EMRE YÖRÜK


MALİK ÖZBEY


YALOVA


AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ


MELİHA AKYOL


HASAN ÖZÇELİK


YOZGAT


BEKİR BOZDAĞ


YUSUF BAŞER


SİBEL YILDIRIM


İSKENDER MİNAR


ZONGULDAK


POLAT TÜRKMEN


AHMET ÇOLAKOĞLU


HAMDİ UÇAR


ZÜLEYHA ARIMAN


BURHAN ONUK

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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