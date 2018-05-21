AK Parti milletvekili aday listesinde kimler yok? İşte o isimler...

AK Parti'nin aday gösterilmeyen isimlerden bazılarını cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak değerlendirebileceği, bazılarının da yerel seçimlerde belediye başkanı adayı gösterilebileceği belirtilmişti.

AK PARTİ LİSTESİNDE BULUNMAYAN İSİMLER:

Bu isimler arasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de var. Ayrıca aday aday olduğunu açıklayan İbrahim Tatlıses de aday listesinde yer almadı.