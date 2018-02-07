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AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış trafik kazası geçirdi

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ile eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu 6 kişi, Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı

07 Şubat 2018, Çarşamba 23:44
AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış trafik kazası geçirdi
Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Zeynep Alkış, çocukları Nida ve Burak ile diğer otomobildeki Özlem Aydar hafif yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI


Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Zeynep Alkış ve ailesinin, katıldıkları AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Midyat ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

AA


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