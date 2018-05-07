AK Parti'nin 2018 manifestosu

İŞTE VAATLER



‘YÜZDE 100 YERLİLİK’



‘ÖZGÜRLÜK’ TEMİNATI



3-Y İLE MÜCADELE

İdil Janet Demiray

İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı., önce salon dışında toplananlara otobüsün üstünden seslendi. Erdoğan “Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran’da tekrar vuracağız. Ve bunun adı Osmanlı tokadı olacak. 15 Temmuz’da olduğu gibi bağımsızlığımızı canımız pahasına hep koruyacağız” dedi. Erdoğan, kongre salonunda yaptığı konuşmada partisinin seçim manifestosunu açıkladı.● Ahdim olsun ki, Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak.● Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak.● İhracattaki yükselişimiz sürecek.● Enerjide dışa bağımlılık azalacak.● Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak.● Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projeler hayata geçecek.● Şehirlerimiz, kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek.● İstihdam artışı sağlanacak, yeni fabrikaların önü açılacak.● Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek.● Türk ekonomisi finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek.● Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yükselecek.● Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standardı artacak.● Vergi sistemi daha adil hale gelecek.● Dar gelirli vatandaşların üstündeki vergi yükü düşecek.● Devlet kurumları arasındaki koordinasyon artacak, karar alma süreçleri hızlanacak.● Dış politikamızın temel ilkeleri, bağımsızlık, milli çıkar, milli güvenlik ve vicdani duruş olmaya devam edecek.● Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız.● Onurlu işbirliği zemininde yapıcı bir dış politikayı öne çıkaracağız.● Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz.● Altay tankı, Atak helikopteri, İHA, SİHA’lar gibi savunma sanayii değerlerini artıracağız.● Hedef karada, havada, denizde yüzde 100 yerli savunma sistemlerine sahip olmak.● Tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız devam edecek.● AK Parti özgürlükler partisidir, öyle olmaya devam edecek.● Refahı sağlamak ne kadar önemliyse, din ve vicdan hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak da bireysel özgürlükleri güvence altına almak da o kadar önemli.● Irkçı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce ifade edilmesi, yayılıp örgütlenmesi devletimizin güvencesi altındadır.● Oylarınızı, milli iradenizi, siyasi kararlarınızı nasıl emanet bildiysek, bireysel özgürlükleriniz de emanetimizdir.● 15 Temmuz gecesi hürriyetini müdafaa etmek için canından vazgeçen bir milletin özgürlüklerini kısıtlamaya kalkmak da milletimizin buna razı geleceğini düşünmek de akla ve mantığa uygun değildir.● AK Parti’nin kuruluşunda 3-Y olarak ifade ettiğimiz yolsuzlukla yoksullukla yasaklarla mücadele etmek en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecek.● 24 Haziran’dan sonra da adaletin her alanda tesisi önceliğimiz olacak.● Kadına karşı şiddet, istismar, taciz insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır.● Cahiliye adetini ayaklarımızın altına aldık ve alacağız.● Sevgili gençler, size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Biz sadece sizinle beraber çalışacağız, yol yürüyeceğiz.