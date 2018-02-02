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AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Zeki Gül oldu

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün 30 Ocak'ta görevi bırakmasının ardından boşalan Belediye Başkanlığı görevine Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ün başkan adayı olarak gösterilmesi kesinleşti.

AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Zeki Gül oldu
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya nezaretinde dün parti binasında ana kademe teşkilatları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Ankara’ya giderek AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın da bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ, Yabacıoğlu ve Gül ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ün başkan adayı olarak gösterilmesi kesinleşti. 


SEÇİM PAZARTESİ GÜNÜ


Çorum Valiliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çorum Belediye Meclisinin belediye başkanını seçmek üzere 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'te toplanacağını duyurmuştu. 31 üyeden oluşan Çorum Belediye Meclisinde AK Parti'den 20, CHP'den 10 ve MHP'den 1 üye bulunuyor. 

İHA


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