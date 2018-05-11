AK Parti'nin seçim kampanyasını Arter ajansı yapmayacak
15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kurduğu ve 16 yıldır AK Parti'nin tüm seçim işlerinde kampanyalarını yürüten Arter reklam ajansı, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'yle çalışmayacağını duyurdu
ARTER AJANSI BU SEÇİMDE YOK
AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, daha sonra kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı Twitter adresinden duyurdu.
Bugüne kadar girilen bütün seçimlerde katkısı olan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.
ARTER'İN AÇIKLAMASIArter ajansının Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;
ARTER'İN YERİNE HANGİ AJANS GELECEK?
AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerine Faruk Acar'ın başında bulunduğu Andy-Ar şirketinin kampanyalarıyla hazırlanacağı iddia ediliyor.