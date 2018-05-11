AK Parti'nin seçim kampanyasını Arter ajansı yapmayacak

ARTER AJANSI BU SEÇİMDE YOK

ARTER'İN AÇIKLAMASI

ARTER'İN YERİNE HANGİ AJANS GELECEK?

Mine Bozkurt

'nin kuruluşundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan, AK Parti ile yollarını ayırdı.AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen'un kurduğu, daha sonra kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığıadresinden duyurdu.Bugüne kadar girilen bütün seçimlerde katkısı olan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.Arter ajansının Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerine'ın başında bulunduğuşirketinin kampanyalarıyla hazırlanacağı iddia ediliyor.