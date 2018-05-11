AK Parti'nin seçim kampanyasını Arter ajansı yapmayacak

AK Parti
'nin kuruluşundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı
, AK Parti ile yollarını ayırdı.
ARTER AJANSI BU SEÇİMDE YOK
AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok
'un kurduğu, daha sonra kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı Twitter
adresinden duyurdu.
Bugüne kadar girilen bütün seçimlerde katkısı olan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.
ARTER'İN AÇIKLAMASI
Arter ajansının Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;
ARTER'İN YERİNE HANGİ AJANS GELECEK?
AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerine Faruk Acar
'ın başında bulunduğu Andy-Ar
şirketinin kampanyalarıyla hazırlanacağı iddia ediliyor.
Mine Bozkurt