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AK Parti'nin yeni seçim şarkısı

24 Haziran seçimlerinde yürüteceği kampanya için çalışmalarını hızlandıran AK Parti’de seçim şarkısının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı

AK Parti'nin yeni seçim şarkısı
Seçim şarkısı, partinin yeni ‘dombra’sı olacak. AK Parti 5 yeni şarkı üzerinde çalışıyor. Şarkı için ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin müziğinden ilham alındığı ifade ediliyor. Şarkıda kardeşlik vurgusunun olacağı belirtiliyor.

Parti, kampanya için Twitter’da yeni bir sistem oluşturarak burada örgütlenmek için bir yazılım hazırlıyordu. Seçimlerin erkene alınması nedeniyle bu yazılımın yetişmeyeceği öğrenildi.


GÜVENLİK TARAMASI


Kampanya sürecinde WhatsApp’tan organize olunduktan sonra Twitter’ın kullanılacağı ifade edildi. Partide milletvekilleri aday adaylarının mülakatları da devam ediyor. Milletvekili aday adaylarına yönelik güvenlik soruşturması da görüşmelerin bitmesi beklenmeden başladı.

Güvenlik birimlerinin yanı sıra AK Parti Genel Merkezi’nde bir ekip de aday adayları hakkında detaylı araştırma yapıyor. FETÖ sızmalarına karşı sosyal medya hesapları başta olmak üzere adayların bağlantıları inceleniyor.

Soruşturma ardından Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun, Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın yer aldığı bir heyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak raporu hazırlayacak. (Hürriyet)


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