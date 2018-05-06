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AK Parti seçim manifestosunda neler var? Bedelli askerlik çıkacak mı?

AK Parti bugün gerçekleştireceği kongreyle birlikte 24 Haziran seçimlerine ilişkin manifestosunu açıklayacak. Bu manifesto sonrası binlerce vatandaş heyecanlanmış durumda... Bedelli askerlik bekleyenler manifestodan herhangi bir gelişme çıkacak mı diye merak ediyor.
 

AK Parti seçim manifestosunda neler var? Bedelli askerlik çıkacak mı?
24 Haziran seçimlerine 49 gün kala AK Parti seçim manifestosunu açıklamak için İstanbul'da kongere yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunda neler olduğunu tek tek söyleyecek. Manifesto binlerce vatandaşı heyecanlandırmış durumda... Bedelli askerlik bekleyenler "Bedelli askerlik çıkacak mı?" diye araştırmaya başladılar.

Üç ana hedef üzerinde durulacak

- Üç ana hedef olarak; 2023, 2053 ve 2071 hatırlatılıp, ‘küresel güç Türkiye’ hedefine işaret edilecek.

- Çanakkale ve Malazgirt zaferlerinin kahramanlıkları hatırlatılacak.

- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından tüm terör noktaları Türkiye’nin hedefleri olarak gösterilecek.

- 24 Haziran sonrasında da tüm bu süreçlerde geri adım atılmayacağı mesajı tüm dünyaya ilan edilecek.

Vatandaşlara tarihi çağrı
- ‘Oyun kuran ülke’ Türkiye’nin artık dünya meselelerinde söz sahibi haline geldiği vurgulanacak.

- Vatandaşlara kuşatma çabalarına karşı birlikte karşı koyma çağrısı yapılacak.
- Bugüne kadar yapılan dev eserler anlatılacak, projelerin devam edeceğinin üzerinde durulacak.

- Manifestoyu açıklayacak Erdoğan’ın bugünkü kongreye özel bir sürpriz yapacağı da biliniyor.

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.




 


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