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AK Parti seçim şarkısı dinle! (video) Ceyhun Çelikten 'Eroğlu Erdoğan' sarkı sözleri...

AK Parti'nin 24 Haziran seçim şarkısı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan için uyarlanan ve Ceyhun Çelikten'in seslendirdiği 'Eroğlu Erdoğan' seçmenler tarafından merak edilip şarkı sözleri araştırılıyor.
 

AK Parti seçim şarkısı dinle! (video) Ceyhun Çelikten 'Eroğlu Erdoğan' sarkı sözleri...
Her seçimin olmazsa olmazı elbette ki partilerin seçim şarkılardır. Seçim şarkısını ilk belirleyen parti ise AK Parti oldu. Ceyhun Çelikten'in seslendirdiği 'Eroğlu Erdoğan' AK Partili seçmenlerin diline dolanmaya başladı bile... Seçmenler şarkıyı dinlemek isteyip şarkı sözlerini merak ediyorlar. 



ER OĞLU ERDOĞAN

BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM

HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ? ŞAŞARIM

KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM

YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞMAM, TAŞARIM

KUTLU BİR TOPRAK

ŞANLI BİR ECDAT

TARİH BİZSİZ YAZILMIYOR

DURMADIK BİZ HİÇ

HEP YOLA DEVAM

HİZMET AŞKI HİÇ BİTMİYOR

YERLİSİYLE MİLLİSİYLE

VATAN MİLLET EL ELE

YEDİ DÜVEL GELSEDE

BÜYÜK CUMHUR SENİNLE

VARMAK İÇİN MENZİLE

KALKTI ŞÂHA TÜRKİYE

BİZ ÖZÜNDEN TANIRIZ

ER OĞLU ERDOĞAN’I

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN


SÖZ MÜZİK OKUYAN: CEYHUN ÇELİKTEN

 


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