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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan cinsel istismar açıklaması

Cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede 'iyi hal'in olmayacağını kaydeden Mahir Ünal, iyi hale sığınmanın önünün kesileceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan cinsel istismar açıklaması
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede iyi halin olmayacağını söyledi.

TRT Haber'de Aysun Torun'a konuşan Ünal, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz. Birilerinin iyi hale sığınmasının önünün alınması anlamında Adalet Bakanlığı da gerekli açıklamaları yaptı" dedi. Sorunun hem hukuki hem tedavi ayağı olduğunu kaydeden Ünal, "Her ikisini de dikkatle ele almak gerekiyor. Baktığınız zaman sorun pedofili sorunu mu, şiddet sorunu mu? Kişinin başka özelliklerinden kaynaklanan sorun mu" dedi.

Ünal, sorunun sosyal ayağının ve psikolojisinin de iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyledi.


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