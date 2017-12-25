AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklama!

Yaşar Can

Bu düzenleme 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsüyle ilgili. Bu eylemlerin bastırılması ibaresi 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. O gece ve sabahında darbeye karşı göğsünü siper etmiş kahraman insanların ülkelerini korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye ortaya çıkmıştır. Diğer terör eylemleriyle ilgili gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyonla ilgili. Sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsıyor. Birileri buradan felaket tellalığı çıkarmasınlar. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 16 yıldır iktidara olan AK Parti'nin bu ülke için neler yaptığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı gelişmesi için neler yaptığımız ortada. Bu kara propagandayı yapanların ne yaptığı ortadadır. Her şey son derece açık ve net. Birilerinin başka anlamlar çıkarmasını asla kabul etmiyoruz.Darbeciler zaten suç üstü yakalandı. O gece kimin kim olduğunu biliyoruz çok net bir şekilde. Kimlerin darbeye kalkıştıklarını kimlerin engellediği kameralarla delil olarak subuta ermiş durumda. Bilinmeyen bir şey varmış gibi bir durum söz konusu değil. Kimin hangi eylemler bulunduğu kamera görüntülerinden ifade tutanaklarına kadar tespit edilmiş durumda.Yapılan düzenlemeyi açık şekilde okursak kimleri kapsadığı ifade ediliyor. İlk kez yapılan bir uygulama değil. Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi yerlede uygulanıyor. Halkın açık bir talebi, isteği doğrultusunda bu konu gündeme geldi. Adalet Bakanlığımız örneklerini inceleyerek meseleyi hukuki bir zemine kavuşturmuştur.Biz seçimi tarihinde yapacağız. AK Parti'nin temel özelliklerinden biri erken seçime karşı olmak. Biz 2019 Mart ayında yerel seçimleri Kasım ayında da genel seçimleri yapacağız. Seçim ittifakı komisyonda konuşulacak. 15 Temmuz'dan sonra yerli ve milli unsurlar kendi doğal ittifaklarını oluşturdu. Seçim ittifakı konuşulur, müzakere edilir, Teknik olarak değerlendirilecek bir konu.Ben de o esnada oradaydım. O vatandaş şehit çocuğu. Güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınıyor. Ben de kendisiyle görüştüm. Yaptığı hareketin doğru olmadığını söyledim.