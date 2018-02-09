AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar

SORU-CEVAP

Serap Belovacıklı

ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Aklı selim bir ses yükseldi. Dursun Çiçek. Bir taraftan PYD'yi terör örgütü kabul etmek için istihbarat raporları isteyen, diğer taraftan Zeytin Dalı Harekatı'nı sorunlu hale getirmek için ÖSO üzerinden bir terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda. Uluslararası camiada, PYD/PKK'nın dostları ile aynı dili kullanan bir durumla karşı karşıyayız.CHP'nin son 3 yıldan beri kullandığı temel argümanlardan birisi de Türkiye'nin DEAŞ mücadelesiydi. Biz Rakka'da PYD ile DEAŞ'ın ilişkisini de ortaya koymuştuk. Özellikle Rakka, Afrin, Deyr Ez Zor'da 400 DEAŞ'lının PYD'nin serbest bıraktığı, Türkiye'ye karşı savaşmak için serbest bıraktığı bilgisi de teyit edilmiş. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'nın tezini de çürüten bir ifade.Yüzdem 10 barajının korunmasında uzlaşıldı. Seçim pusulası konusunda çalışmamız devam ediyor. Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak. Milli mutabakat komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Bütün uyum yasalarının tamamına yakınını birlikte değerlendirmek ve alınan kararlar doğrultusunda komisyonun çalışmalarını genel başkanlara sunmaya devam edecektir.Bugün İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ataması yapılan Bayram Şenocak beye görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Nisan ayına kadar bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Büyük kongre için 12 Eylül 2018'de düşünüyoruz.(MHP ve AK Parti arasındaki milli mutakabat komisyonu ve Erdoğan'ın Karamollaoğlu görüşmesi) Her iki siyasi partinin komisyon başkanları doğal olarak genel başkanlarını bilgilendiriyor. Şu anda genel başkanların görüşmesi söz konusu değil.Karamollaoğlu'nun ziyaretinde son derece samimi ortamda değerlendirmeler yapıldı. Uyum yasalarına ilişkin tekliflerini raporlarında sundular. İttifak konusunda zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadı.(AB ile vizelerin kaldırılması) Bu teklif rutin dışı değil. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmeisni beklediğimiz bir düzenleme yok.(Yerel seçimler için tek zarf açıklaması, Münbiç'te ABD'li komutan görüntüsü) Bizim önceliğimiz tehdit oluşturan terör örgütlerinin kaynağı neresi olursa olsun o terör kaynağını kaynağında yok etme kararlılığımız milletimize verdiğimiz sözün gereğidir. Muhatabımız ABD'li bir general değil siyasetin kendisidir.Bildiğiniz gibi yerel seçimlerde hem belediye başkanı ve meclisi ve diğer unsurların tek bir zarfta ve sandıkta toplanmasıdır maksadımız.