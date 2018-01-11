AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan MHP ile ittifak açıklaması

Serap Belovacıklı

(Seçim ittifakı tartışması) Üçer kişiden oluşan komisyon kurulacak.Muhalefet öncelikli olarak milli mutabaktınn dışında Türkiye düşmanı yapıların sözcülüğünü bıraksın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 15 Temmuz'u adeta bir Türkiye düşmanının gözüyle görmekten vazgeçsin. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından vazgeçsin. Kılıçdaroğlu CHP'sinin pozisyonu yerli değildir, milli değildir. Onlar önce kendi duruşlarını gözden geçirsinler. Kimlerin ağzıyla konuştuklarını biliyoruz. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Biz milletimiz ne diyor ona bakarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.