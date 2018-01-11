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AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan MHP ile ittifak açıklaması

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili konuştu, "İttifakı bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz"dedi. 

11 Ocak 2018, Perşembe 13:41
AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan MHP ile ittifak açıklaması
İşte satır başları..

(Seçim ittifakı tartışması) Üçer kişiden oluşan komisyon kurulacak. 

Muhalefet öncelikli olarak milli mutabaktınn dışında Türkiye düşmanı yapıların sözcülüğünü bıraksın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 15 Temmuz'u adeta bir Türkiye düşmanının gözüyle görmekten vazgeçsin. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından vazgeçsin. Kılıçdaroğlu CHP'sinin pozisyonu yerli değildir, milli değildir. Onlar önce kendi duruşlarını gözden geçirsinler. Kimlerin ağzıyla konuştuklarını biliyoruz. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Biz milletimiz ne diyor ona bakarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.  


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