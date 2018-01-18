AK Parti ve MHP ittifak komisyonundan açıklama!



ŞENTOP: ÇALIŞMA SADECE İTTİFAKA YÖNELİK DEĞİL



KALAYCI: MİLLİ MUTABAKAT MİLLETİMİZİM KARARI

Serap Belovacıklı

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki TBMM’de düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Antalya Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı. Komisyon görüşmenin ardından basının karşısına geçti.AK Parti heyeti Başkanı Mustafa Şentop şunları söyledi:Yenikapı ruhuyla bir araya gelmiştik. 16 Nisan'da değişiklik gerçekleştirdik. Bu süreç MHP ile ortak bir duruşu hem de bugüne ve geleceğe dai riskler karşısında yerli ve milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Malumunuz hükümet sistemi değişikliğini anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Yasal düzlemde de çalışam yapılması gerekiyordu. Şimdi bunları nasıl birlikte sonuca ulaştırırız diye konuşulacak. Çalışma sadece ittifaka yönelik değil. Devletin yeniden yapılandırılması bağlamında kanun değişikliği çalışmasıdır. İkinci toplantı Salı günü yapılacak.MHP heyeti başkanı Mustafa Kalaycı ise şunları söyledi:Bugün milli mutabakat toplantısının ilkini gerçekleştirdik. Komisyonumuzun adı milli mutabakat. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin kararıdır. Milli mutabakat da milletimizin kararıdır.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığında ilk ittifak görüşmesini yapmış ve görüşmede iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.