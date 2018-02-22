AK Parti ve MHP'nin 2019 pusulası belli oldu

İKİ AYRI PUSULA AYNI ZARFTA OLACAK



BARAJ RİSKİNE İTTİFAK ENGELİ



TOPLAM OYA GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISI



'ARTIK OYLAR' HESABI



MÜHÜRSÜZ OYLAR

SEYYAR SANDIKLAR

CHP: SANDIK GÜVENLİĞİ BİTER

İdil Janet Demiray

2019’da aynı gün yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 2 ayrı oy pusulası olacak. Bu pusulalar aynı zarfa konacak.Partilerin, ittifaklarına verdikleri isim pusulada yazacak. İsim vermemişlerse pusulada sadece ‘İTTİFAK’ yazacak. İsmin altında ittifaka katılan partilerin logoları yan yana olacak.İttifakı oluşturan partilerin aldığı toplam oy oranı, seçim barajı olan yüzde 10’un üstünde ise, ittifaktaki her parti barajı aşmış sayılacak.Bazı anket şirketleri “MHP baraj altında kalır” diyordu. AK Parti, baraj üstünde oy alacağı için MHP baraj altında kalsa bile ittifak sayesinde Meclis’e girecek.İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre; önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek. daha sonra ittifakı oluşturan siyasi partilerin aldıkları oya göre bu milletvekillikleri aralarında paylaştırılacak.Bir ildeki ‘artık oylar’, ittifak yapan partilerin hesabına yazılacak. Bu şu demek: Mevcut sistemde örneğin; bir ilde milletvekili çıkarmak için 14 bin oy gerekiyor. O ilde AK Parti’nin 10 bin, MHP’nin 5 bin ‘artık oyu’ var. Bu oylar bir milletvekili çıkarmaya yetmeyeceği için o ilde 14 bin oy alan CHP, bir vekil çıkartabiliyordu. Yeni teklife göre; AK Parti ve MHP’nin oyları birlikte sayılacağı için vekilliği, ittifak alacak.Referandumda mühürsüz oy pusulaları kullanıldığı ortaya çıkmıştı. CHP, mühürsüz oyların geçersiz sayılması için YSK’ya başvurmuş ancak itirazı reddedilmişti. yeni teklife göre; oy zarfları, üzerinde “TC Yüksek Seçim Kurulu” amblemi olan filigranlı kağıttan hazırlanacak. Pusula mühürsüz olsa da filigranlı zarf geçerli sayılmasına yetecek.Yeni teklifle YSK, yatağa bağımlı hasta seçmenlerin evlerinde oy kullanmasını sağlamak için seyyar sandık kurulu kuracak.YSK, güvenlik sorunu olan bölgelerde seçim sandıklarını başka bölgeye taşıtabilecek. seçmen de oraya gitmek zorunda kalacak.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kanun teklifini şöyle eleştirdi:■ Bir seçmen gidecek, ‘Ben bu sandıkta usulsüzlük gördüm’ diyecek ve bunun üzerine güvenlik gücü sandık başına gidecek.■ Sandık başkanlarının talimatı olmadan güvenlik güçlerinin oy sandıklarına müdahalesinin önü açılıyor.■ Seçim güvenliğinin en önemli unsurlarından olan zarflarda mühür zorunluluğu kaldırılıyor. Bu, dışarıda üretilen oyların sandığa sokulmasının önünü açar.