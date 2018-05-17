AK Parti, 24 Haziran için milletvekili adaylarını belirlemek için hummalı bir çalışma yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst kurul listeler üzerinde çalışmalarına başladı.

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edileceği 21 Mayıs tarihe kadar AK Parti'de kurul çalışmaları sürecek. Alt komisyonda yapılan değerlendirmelerden başarılı çıkan 2 bin 100 isim üst kurulunun önüne getirilecek.

SÜRPRİZ İSİMLER ADAY OLABİLİR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Üst kurulda alt komisyonların hazırladığı raporlar ve temayül sonuçları da gözden geçirilecek. Adaylık başvurusu yapmayan sürpriz isimlerin de 600 kişilik listede yer alması bekleniyor.

BBP'LİLERİN DE LİSTESİ BELLİ OLACAK

Cumhur İttifakı’na destek veren BBP’li isimlere ayrılacak kontenjan da bu liste ile belirlenecek. 25 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek etkinlikle hem adaylar tanıtılacak hem de seçim beyannamesi kamuoyu ile paylaşılacak.