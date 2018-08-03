AK Parti'den ABD'ye Brunson tepkisi: Tehditkar bir dil asla kabul edilemez. ABD yönetiminin işbirliği ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan mesajları sağduyudan yoksun ifadelerdir. Bakan Süleyman Soylu ve Bakan Abdülhamit Gül'ü hedef alan karar tamamen siyasidir.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, tutukluluk hâli İzmir'deki mahkeme tarafından ev hapsine çevrilen papaz Andrew Brunson hakkında açıklama yapmıştı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, harika bir Hristiyan, aile babası ve müthiş bir insan olan Pastör Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Brunson) Büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan kısa süre önce de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'daki Uluslararası Din Özgürlüğü Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti.

BAKAN SOYLU VE GÜL'E YAPTIRIM UYGULAMA KARARI

Ardından ABD, Pastör Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin yaptırım kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.



