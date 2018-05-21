AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan İbrahim Tatlıses ve Caner Toygar listeye giremedi
AK Parti 600 kişilik milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti'nin listesinde sürpriz isimler yer aldı. İzmir'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses ile İstanbul'dan aday adayı olan Caner Toygar listede yer almadı
AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi.
Daha önceki seçimlerde Şanlıurfa'dan 3 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, 4. kez şansını İzmir'den aday adayı olarak denedi. Ancak İbrahim Tatlıses, aday gösterilmedi.
CANER TOYGAR'A DA KIRMIZI IŞIK
Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar da şansını İstanbul'dan aday adayı olarak denemişti. Ancak Caner de listeye giremedi.
Caner Toygar
KENAN SOFUOĞLU SAKARYA'DAN ADAY
Pistlere veda eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan, AK Parti milletvekili adayı oldu.
Kenan Sofuoğlu