AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi.

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Daha önceki seçimlerde Şanlıurfa'dan 3 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, 4. kez şansını İzmir'den aday adayı olarak denedi. Ancak İbrahim Tatlıses, aday gösterilmedi.

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CANER TOYGAR'A DA KIRMIZI IŞIK

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar da şansını İstanbul'dan aday adayı olarak denemişti. Ancak Caner de listeye giremedi.

Caner Toygar

KENAN SOFUOĞLU SAKARYA'DAN ADAY

Pistlere veda eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan, AK Parti milletvekili adayı oldu.

Kenan Sofuoğlu







